Вышел свежий номер журнала "Ухилянт": его издает военный из Киева

Отказался от прохождения ВЛК

Недавно вышел свежий номер сатирического журнала "Ухилянт". В этот раз на обложку попал львовский волонтер Кирилл Таран.

Номер опубликовал военный журналист, фотограф и боец Петр Сазонов. Он нашел оригинальный способ высмеять украинских мужчин, не приобщившихся к защите Украины.

"Боевой, как герой все два года", — подписал последний пост автор.

По словам жены волонтера, 16 марта Таран был задержан работниками Шевченковского РТЦК и СП. Вроде бы применили физическую силу и нанесли телесные повреждения волонтеру. Отмечается, что никаких повесток на месте задержания ему не вручали. Таран отказался от прохождения ВЛК, поскольку не имел при себе медицинских документов, которые хотел бы предоставить комиссии, потому что "имеет серьезные заболевания".

Эту ситуацию Сазанов расценил как уклонение от службы в ВСУ.

Импровизированная обложка журнала

Напоминаем, сначала сатирические обложки журнала "Ухилянт" публиковались в соцсетях как шутка, но впоследствии их популярность выросла настолько, что автор решил печатать журнал. На обложку попали многие известные украинские мужчины.

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