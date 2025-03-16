Убийство Демьяна Ганула: задержанному вручили подозрение

Прокуратура просит суд отправить его под стражу

Мужчине, которого задержали после убийства украинского активиста Демьяна Ганула в Одессе, сообщили о подозрении. Фигуранта подозревают в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.

Об этом сообщил пресс-секретарь специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона Эдуард Плешко, пишет "Суспільне". Подозрение было вручено п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины — умышленное убийство, совершенное по заказу и незаконное обращение с оружием.

Плешко отметил, что прокуратура просит суд отправить его под стражу без альтернативы внесению залога.

Убийство Демьяна Ганула — что известно

В пятницу, 14 марта, в центре Одессы был застрелен известный активист Демьян Ганул. Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что берёт "под личный контроль расследование раскрытия этого преступления".

Блоггеры и активисты отреагировали на дерзкое преступление в Одессе. Каждый из них прокомментировал событие.

Следует добавить, что ранее одесский активист Демьян Ганул просил СБУ о защите. В своем Telegram он писал, что опасается покушения на себя или своих близких.

По словам активиста, после последних акций по защите чести военных он начал получать угрозы. Более того, российские ресурсы "слили" в сеть личную информацию о его родных и назначили за нападение на него награду до 10 тысяч долларов.

Подозреваемый в убийстве Ганула был задержан с оружием. Местные паблики пишут, что мужчине 52 года и он житель Кировоградской области, откуда и сам Ганул.

Демьян Ганул

Кто такой Демьян Ганул

Известный общественный активист из Одессы. Родился 6 октября 1993 года на Кировоградщине.

Выпускник исторического факультета Одесского педагогического университета имени Ушинского. Работал воспитателем-методистом в "Артеке".

Его знают, как лидера праворадикальной организации "Уличный фронт". В 2019 году активисты сообщили о приостановлении своей деятельности.

До этого Ганул входил в одесскую ячейку "Правого сектора", где руководил так называемым "силовым блоком".

Пророссийские партии и силы в Украине часто обвиняют Ганулу в организации столкновений в Одессе 2 мая 2014 года возле Дома профсоюза. Тогда во время массовых беспорядков в городе погибло почти полсотни человек, по меньшей мере 200 получили ранения.

Активист также часто участвует в столкновениях вокруг скандальных застроек пляжей в Одессе.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что известно об активисте Демьяне Гануле, которого убили в Одессе.