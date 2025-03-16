Переселенка из Мариуполя рассказала о дне удара по драмтеатру: "Намеренно бомбили, чтобы не помогли"

Самолет зашел с восточного направления в сторону заднего выхода драмтеатра

Мариупольский драматический театр и события вокруг него будут запечатлены в памяти не только мариупольцев, но и всего мира. 16 марта 2022 года произошла одна из самых страшных трагедий войны — российские оккупанты сбросили на здание драмтеатра две 500-килограммовые бомбы. В этот день Украина почтила жертв, погибших в тот день.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал у Киевского национального академического театра оперы и балета. Он показал, как прошла акция памяти жертв. Среди жителей Мариуполя была и Людмила Соколовская, которая рассказала, что именно происходило в этот день.

Женщина уехала из оккупированного Донецка в Мариуполь в 2015 году и там застала начало полномасштабного вторжения. Она пришла почтить память погибших в драмтеатре в Мариуполе.

По ее словам, 16 марта 2022 года около 11 часов с моря прилетел самолет. Он вошел с восточного направления в сторону заднего выхода драмтеатра в Мариуполе.

"По-моему, первая это была ракета. Побежали в хранилище и услышали второй взрыв. Когда самолет улетел, мы вышли и увидели очень большое пламя, его было видно даже с нашего двора. Несколько самолетов в тот день летало над центром и мне кажется намеренно бомбили, чтобы не могли оказать помощь", — сказала она.

Следует напомнить, что помещение театра служило укрытием для гражданских. По оценкам очевидцев, в драмтеатре находились около тысячи человек.

Взрыв разрушил здание изнутри. Число жертв этого военного преступления российской армии до сих пор неизвестно и вряд ли будет точно установлено.

Хотя по данным прокуратуры Донбасса, в результате авиаудара 16 марта 2022 года погибли по меньшей мере 600 человек. Около 400 человек получили ранения. Впрочем, установить точное количество жертв и пострадавших невозможно, потому что город находится в оккупации, а после захвата Мариуполя оккупанты вывезли и похоронили тела погибших в братской могиле.

Сразу после преступной бомбардировки из разрушенного здания удалось выбраться в живых около 130 человек. Большинство из них выжили в тот ужасный день 16 марта благодаря бомбоубежищу в театре, выдержавшему взрыв мощных бомб. Люди, погибшие в результате авиабомбардировки, преимущественно были на полевой кухне возле театра или внутри здания, но за пределами бомбоубежища.

Россия отрицает свое преступление и, оккупировав Мариуполь, сделала все, чтобы "замести следы".

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