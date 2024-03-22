Откровения киевского таксиста: о самом страшном во время войны, ценах и "плохих" клиентах

После первых трех поездок мужчина понял, что не стоит испытывать терпение ангела-хранителя

Нынешняя пятница, 22 марта — Международный день таксиста. В 1907 году в этот день в Лондоне начали работать первые кэбы. "Телеграф" расспросил киевского таксиста Дмитрия о реалиях современной работы частным извозом, страшных и трогательных историях, тарифах и пассажирах.

Первый опыт работы — это была катастрофа

— В такси я два с половиной года. У меня был свой бизнес, в котором дела пошли плохо. Крупное оборудование пришлось продать. Оставили мелкое, но это другие деньги.

До этого я очень много времени проводил за рулем по работе, много общался с людьми, причем клиенты были разные. Вот мы с женой и подумали: почему бы не попробовать работать в такси?

Однако первая моя попытка была, скажем так, отрицательной. Я пошел в компанию, которая предоставляла машину и телефон с подключенным сервисом принятия заказов. И это была катастрофа! Представьте, что вы садитесь в машину, которую не знаете — водители меня поймут. К новой машине нужно адаптироваться — привыкнуть к тем же габаритам, кнопкам, сцеплению, тормозам. Здесь дали машину, и ты сразу должен работать.

Ты не знаешь ни машину, ни навигатор, но дали авто - нужно сразу ехать и работать

Я сделал три заказа, которые запомнил на всю жизнь. Телефон глючил, установленный на нем навигатор я не знал. Принял заказ с Петровки (район метро "Почайна" в Киеве. — Ред.) на бывшую ул. Московскую (Печерск. — Ред.). Навигатор не знаю, маршрут тоже. Отвез туда людей как-то, отдышался. Открыл эфир, взял следующий заказ — от Киево-Печерской лавры две девушки очень опаздывали на встречу. В итоге я заблудился. Попытался свернуть налево не по правилам, за мной едет полицейская машина. Меня остановили, девушки выскочили, кричат, что опаздывают. Я сказал: "Ребята, я первый день в такси и понимаю, что это — не мое". Спасибо полицейским, они глянули на документы и отпустили.

Немного отдышался, включил программу принятия заказов, отвез девушку на Теремки (спальный район Киева. — Ред.) и принял следующий заказ. На нервах, чтобы успеть, включил заднюю передачу и врезался в новенький такой припаркованный возле дома Mercedes. Выскочил его хозяин, и я решил, что мне хана. Выхожу с тряпкой, протираю бампер Mercedes, смотрю — там царапины. Хозяин машины посмотрел на меня, посмотрел на свой бампер и говорит: "Ладно, езжай. Там практически нет ничего". Мой бампер я поправил — тоже, вроде бы, ничего. Но я понял, что хватит испытывать терпение ангела-хранителя.

Позвонил в службу: "Ребята, я себя плохо чувствую, возвращаю машину".

Вторая попытка

Второй раз пошел устраиваться в такси, просто чтобы жена увидела, что я не сдаюсь. Она уговаривала — у нас есть возле дома служба, попробуй.

Поговорили об условиях, решил попробовать в менее загруженный машинами на дорогах день — субботу. Мне дали машину с телефоном. Но нервного тика такого у меня уже не было: работали с диспетчером, которая кидала заказы. Да, ты не выбираешь, не можешь отказаться, — это минус. Но не дергаешься из-за программ и их глюков — это для меня был большой плюс. Плюс они адекватно отнеслись к тому, что человек только начинает и ему нужно разобраться. Менеджеры мне как новичку давали "длинные" заказы — принял и поехал из конца в конец города спокойно, а не дергаешься постоянно на отрезки по 3-5 километров.

Иногда комфортно работать в рамках одного района. Например, в районе больница, люди ездят туда каждый день. Там ты за три километра можешь получить 100 гривен. Но таких заказов не так уж много. Каждый выбирает свое.

В этом парке я отъездил полгода. Сейчас я работаю на своей машине, которую знаю до последнего винтика. И со своим телефоном и навигатором, которые удобны именно мне. Работаю по "фильтру" — то есть, ставлю ограничение по расстоянию на определенный километраж вокруг меня и вижу соответствующие заказы.

Про расценки и заработки

Если работаешь на компанию, ты фактически раб. Тебе обещают платить 33% от общей прибыли за день, но по факту получается меньше.

Сначала тебе платят 25%. Мотивируют тем, что 8% забирают в "страховой фонд" — на машину, на которую ты ездишь, оформлена страховка. Ее нужно "отбить", а потом уже тебе платят 33% с приблизительно после полугода работы.

И 25% тоже довольно условная доля. Вечером смотрят на расход топлива. Если перерасход — разница с тебя снимается. Перерасход может быть, например, если ты заблудился.

Если ты работаешь на компанию, за перерасход топлива разница снимается с тебя. Здесь фактически ты - раб

Работа на машине из автопарка компании не бизнес-класса — это 500 гривен в день за 11 часов работы. Конечно, есть пересменка и на дороге ты часов восемь, но в целом на работе — 10-11 часов.

Там часто задерживаются пожилые люди, для которых это — просто подработка. Им удобно, что деньги выплачивают ежедневно. Можно сказать: "Завтра не выхожу", и к тебе не будет претензий, без проблем. Это по желанию: захотел — вышел, захотел — нет.

По кассе к тебе претензий нет — заказы дают менеджеры. Правда, ты можешь брать заказы сам. Тогда учитывается средняя касса, и от тебя будут требовать ее привозить. Больше — хорошо. Меньше — возникнут вопросы. Раньше средняя касса была 2000 гривен. Сейчас, по-моему, 3000 грн.

Когда ты работаешь на своей машине, у тебя в компании свой позывной, свой счет, на который заводишь деньги. С него списывается комиссия за заказы. Она составляет в среднем от 17 до 25%.

Про клиентов, которые не платят

Если работаешь на парковой машине и клиент отказывается платить, ты докладываешь свои деньги — за вычетом своих процентов. А что может сделать таксист? Выбегать, догонять и бить?

Отдельная категория — приличные внешне барышни, которые обещают скинуть деньги на карту и… не сбрасывают. Ты даешь карту, она открывает двери и убегает.

Звонишь — сбрасывает. Сидишь, думаешь: ну не может же человек так? Может, сейчас сбросит деньги?

Отдельная "любовь" таксистов - молодые приличные девушки, которые ... убегают, не заплатив

Была совсем обидная ситуация. Я вез человека со "Столичного" рынка в его резиденцию в Безрадичах. Он заказ делал со своего телефона, по нему мне потом и его Telegram подтянулся. Он часть оплатил, 100 гривен не хватило – у него вроде как не было больше налички. Мы к дому подъезжаем — там забор в полкилометра, каждый кирпич в котором дороже этих 100 гривен стоит.

У меня плохих мыслей не возникло. Дал ему карточку. Прошло несколько дней — написал в Telegram: "Извините, но ничего не пришло". Он: "Да-да, я помню про вас". До сих пор "помнит". Это мне не понятно. И странно, и смешно.

Про работу во время войны

24 февраля 2022 года я работал уже на своей машине. Моей жене сделали операцию, и как раз в этот день я должен был забирать ее из больницы. Я уезжать из Киева и не планировал, и семья тоже со мной осталась.

Первые дня три-четыре мы не выезжали на работу, потому что было непонятно по топливу, сможешь ли вообще заправиться. День на пятый появился газ в одной из сетей заправок, стало попроще.

Тогда было приятно просто за людьми приезжать. Отношение было другое — человек был тебе благодарен только за то, что ты приехал под этими сиренами и бомбежками.

Плюс ездили мы иначе — просто по направлению, а там встречная или не встречная — не важно. По времени приезжали так же, потому что дороги были перегорожены. Но город был другой — он очистился от машин, стали видны дома, улицы. Джипов и понтов на дорогах не было вообще — ТРО нужны были полноприводные машины, и владельцы таких авто боялись выезжать, чтобы машину не забрали.

Зато мосты — это был просто кошмар. Когда в первый раз объявили комендантский час на полтора суток, я вез мужчину. Он 1000 гривен заплатил, чтобы я его просто перевез через мост на Левый берег. Я отказывался ехать, потому что был не уверен, что успею вернуться обратно. Повезло — довез и вернуться смог.

Был случай, когда вез иностранцев, они опаздывали на вокзал. Я поехал в обход очереди к блокпосту. Военные с такими обычно не церемонились — заворачивали в конец очереди обратно. Останавливают, говорю: "Ребята, у меня иностранцы, они на поезд опаздывают". Пропустили без проблем.

Но были и неприятные моменты. Получил я хороший заказ. Забираю пассажиров — а там ребята в спортивной форме, недавно из зоны. Нас на блокпосту просто вынимают из машины и кладут лицом на землю. Чуть дальше проезжаем — второй блокпост, то же самое. А у одного пассажира только справка об освобождении, других документов нет. Понимаю, что обратно домой не успею до комендантского. Говорю военным на блокпосту возле моста: "Ребят, как мне домой потом попасть? Мы задержались, не успеваю!" Они говорят: "Смотрите, если на нас обратно попадете, то мы пропустим. Но подъезжайте медленно, на первой передаче, чтобы мы руки видели". Впритык, но успел.

Про цены на такси

На расценки водители не влияют. Совсем. Их поднимают службы такси. Буквально позавчера вез женщину. Сумма заказа — 150 гривен. Она отказывается платить: "Я вам должна 120. Я вчера вечером ехала этим маршрутом, было 120 гривен". Я ее связал с диспетчером, та объяснила, что тарифы меняются. Она говорит: "Я больше вашей службой пользоваться не буду!"

Если сервис поставил стоимость 150 — значит, им нужно отдать процент со 150 гривен. То есть, это проблема таксиста.

О прилетах

Неприятно, когда рядом прилетает, такое было много раз. 10 октября 2022, когда обстреливали Киев, ехал с пассажиром на улицу Владимирскую со стороны улицы Льва Толстого (сейчас Гетмана Павла Скоропадского. — Ред.). А прилет тогда был на бульваре Шевченка. Пассажир говорит — все, разворачиваемся! А как развернешься, если все машины остановились. Диспетчер тоже звонит: "Уезжайте из центра!" Как-то выбрались.

Тот самый "прилет" на бульваре Шевченка

Был случай, когда взял заказ, поворачиваю на перекрестке, а в здание, куда я ехал, прилет — осколок. Из домов повылетали стекла, причем интересно, что их сначала как будто вдавило внутрь, а потом выбросило наружу. Хорошо, что я стоял посреди дороги, не под домами, эти стекла до меня не долетели.

Звоню пассажирке — телефон отключен. Звоню диспетчеру — говорят: "Уезжайте оттуда срочно!" Пассажир вышла на связь через полчаса где-то. Спросила одно: "Вы живы?" — "Да". — "Хорошо. Вы знаете, у меня все стекла повылетали, я теперь никуда не еду…"

Таксисты - свидетели многих страниц этой войны

О самых неприятных заказах

Мы возим и девочек, которые обслуживают клиентов. Один раз вез их "маму", ей уже за 30, занимается еще недвижимостью. Отправляет девочек и очень редко, но ездит на вызовы сама. Едем, утро, она берет бутылку виски и сок, мы останавливаемся несколько раз на перекур. Она отработала всю ночь, но подпевает в машине под музыку, готова разговаривать. Смотришь и удивляешься, сколько энергии в человеке.

Бывают пассажиры — как черная дыра, они тебя просто энергетически "высасывают". После одного такого заказа уже работать не хочешь.

Но хуже всего сейчас — не сами пассажиры, а когда тебе передают закрытый пакет. Курьерская доставка — это часть нашей работы. Но одно дело, когда ты видишь, что люди передают, а другое дело, когда тебе кладут пакет, а что в этом пакете — не знаешь.

Если человек не хочет показать, что там, от таких доставок лучше отказываться сразу, и не важно, какая его стоимость.

Бывают заказы, от которых ты отказываешься уже по опыту работы. Как правило, это поездка по определенному адресу и обратно. С опытом ты понимаешь, что пассажир по этому адресу едет забирать, например, "закладку" с наркотиками.

О легальной и нелегальной работе

Большинство таксистов в Киеве работают с нарушениями. У кого-то нет шашечек, у кого-то — лицензии, у кого-то — техосмотра.

Схема легализации с нуля же очень простая, я ее для себя выстроил так. Регистрируешься как ФОП 2-й категории с допустимым оборотом в год 5,5 млн гривен — сумма космическая для такси. Ты и десятой части за год не заработаешь — поэтому можешь смело показывать все свои ежедневные обороты. Дальше нужно получить лицензию на работу в такси. Пройти техосмотр, в идеале — сделать страховку под такси — она стоит около 10 тысяч гривен. Этим занимается не так много компаний, но найти можно.

Единственный вопрос — с кассовыми аппаратами, которые с 10 октября 2023 года стали обязательными. Программку можно поставить на телефон, но с этим важно просто разобраться — как работает, как передает данные, как отправить человеку чек и так далее.

В общей сложности для запуска понадобится около 20 тысяч гривен. Страховка — самая весомая часть, 10 тыс. грн, техосмотр — 1,5 тыс. грн, лицензия — около 3 тыс. грн, но здесь может понадобиться консультация специалиста.

Дальше ставишь на машину "гребенку" оранжевого цвета и клеишь шашечки по бокам. И все, ты официально — такси и можешь ездить по полосе общественного транспорта.