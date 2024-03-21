Курс доллара будет "управляемо гибким" – банкир рассказал, чего ждать до конца месяца

По словам финансового аналитика, на рынке валют не прогнозируется внезапных потрясений в ближайшее время

Задержка получения Украиной финансовой помощи может грозить ростом курса доллара. Однако при этом вряд ли достигнет показателя 40 гривен.

В то же время начальник департамента банка "Глобус" Тарас Лесовой прогнозирует "Телеграфу", что особых изменений в курсе до конца марта ожидать не стоит. На это не повлияет даже задержка с получением международной финансовой помощи.

По словам эксперта, с 25 по 31 марта ситуация на валютном рынке почти ничем не будет отличаться от предыдущих нескольких недель. На рынке будет действовать режим "управляемой гибкости", следовательно, стоит ожидать ежедневные разновекторные, но не существенные изменения курсов: на межбанке они не превысят 0,2 грн, в банках коррекция возможна до 0,3 грн, в обменных пунктах — до 0,5 грн.

Разница покупки долларов на наличном рынке может колебаться для банков на 20-30 копеек, на 30-50 копеек для обменных пунктов, на продаже разница может составить до 20 копеек и 50 копеек соответственно. При этом курсовой коридор до конца марта может составить от 38,5 до 40 гривен за один доллар.

По словам эксперта, общая ситуация будет достаточно прогнозируемой, так как положительные новости об объеме и сроках получения макрофинансовой помощи почти уничтожили предчувствие ажиотажа, которое наблюдалось с начала года. Можно ожидать, что по крайней мере на некоторое время на рынке воцарится равновесие: спрос и предложение могут находиться в балансе, а это вполне возможно уменьшит интенсивность курсовых изменений.

"По всем признакам, на следующей неделе общие тренды валютного рынка сохранятся, но вполне возможно появление нового явления – снижение интенсивности валютных колебаний. Но самое главное – рынок обезопасен и защищен от внезапных потрясений. Любые курсовые изменения будут происходить в пределах "мартовских" границ", — заключает Тарас Лесовой.

Тем временем курс доллара в Украине постепенно растет, что вызывает опасения в ползучей девальвации гривны.

Также "Телеграф" рассказывал о том, чем опасна нехватка макрофинансовой помощи для Украины. Речь идет не только о падении гривны.