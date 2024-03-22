В Киеве не будут отключать свет — КГГА

На сегодняшний день еще отдаем электроэнергию из города, говорит Поворозник

После масштабных ударов России по энергетической системе Украины ночью 22 марта появился вопрос, будут ли отключения света в Киеве. В КГГА отметили, что город будет с электричеством.

Об этом сообщил первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник в эфире телеканала "Киев". Он подчеркнул, что такой угрозы в настоящее время нет.

"Пока такой угрозы нет. Я убежден, что город будет с электричеством, в соответствии с водой и теплом. Пока еще не закончился отопительный сезон", — сказал Поворозник.

Также заместитель мэра заинтриговал: "Есть информация, которую я не могу вам озвучить, но она не касается отключений. Скажем таким образом, не вижу я угрозы. Утром провели все соответствующие консультации. Мы на сегодняшний день еще отдаем энергию из города".

Напомним, сегодня ночью, 22 марта, Россия нанесла комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Были прямые попадания по ДнепроГЭС в Запорожье, повлекшие серьезные повреждения. Пока неизвестно, можно ли будет восстановить объект.

Прямые ракетные удары пришлись по ГЭС-1 и ГЭС-2. В настоящее время последняя находится в критическом состоянии. Станция ГЭС-1 тоже не работает после ракетного удара. Сейчас в "Укргидроэнерго" принимают все необходимые меры по выводу из строя станций.

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