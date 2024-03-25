В Киеве на этой неделе пройдут продуктовые ярмарки: адреса и районы

Ярмарки порадуют вас умеренными ценами и широким ассортиментом продуктов

На этой неделе, с 26 по 31 марта, жителей и гостей столицы приглашают посетить продуктовые ярмарки, который будут проходить в разных районах Киева. Все желающие смогут здесь приобрести разнообразную продукцию: овощи и фрукты, зелень, бакалею, мясные изделия, соления, молочные продукты, мед и многое другое.

Фермеры ждут покупателей со свежими товарами на любой вкус и кошелек. Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Стоит отметить, что цены на подобных сельскохозяйственных ярмарках значительно ниже чем в магазинах и супермаркетах.

Ярмарки будут проходить с соблюдением всех предусмотренных во время военного положения правил безопасности.

Так, сельскохозяйственные ярмарки на этой неделе пройдут по следующим адресам:

Ранее "Телеграф" информировал о том, что уже весной подорожают популярные продукты — украинцам рассказали, что попало в этот список. Стоит отметить, что изменения стоимости на отечественном рынке будут зависеть от погодных условий, спроса и предложения, инфляции, мировых тенденций, и самое главное — от качества овощей и фруктов.