Отопительный сезон в Украине закончится раньше: в "Нафтогазе" назвали даты

Батареи остынут совсем скоро

В Украине раньше обычного завершится отопительный сезон, который страна впервые в истории прошла на газе собственного производства. Подача тепла прекратится в последних числах марта.

Обычно отопление отключают в середине апреля, но в 2024 году из-за теплой погоды решили досрочно завершить отопительный сезон. Об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов рассказал в интервью изданию Le Figaro, сообщается на официальном сайте компании.

Отопительный сезон 2024 завершится досрочно

"Обычно отопительный сезон заканчивается 15 апреля, но в этом году, ввиду плюсовой температуры, это произойдет в конце марта", ― сказал Чернышев.

В интервью он рассказал, как проходил этот отопительный сезон. Украина смогла сделать выводы с прошлой зимы, когда Россия массировано била по объектам энергосистемы. Поэтому ее укрепили, благодаря чему удалось избежать блекаутов.

"Мы усвоили уроки 2022 года, когда осенью подверглись массированным атакам со стороны россии, и подготовились. Наша энергосистема очень надежна. Но это не значит, что россияне не пытались атаковать нашу инфраструктуру каждый день", ― рассказал глава "Нафтогаза".

Для справки: Решение о завершении отопительного сезона в Украине принимают местные власти. В учет берется средняя температура воздуха. Отключить подачу тепла населению могут, если в течение последних трех дней она была не ниже +8°C. Поэтому в разных областях даты завершения отопительного сезона могут отличаться.

Отметим, что зимой 2023/24 не было крупных блекаутов и подачи света по графику. В первый день весны многие украинцы благодарили за это энергетиков и ВСУ.

Но без дискуссий в соцсетях не обошлось. Одна из известных журналисток подняла вопрос, стоило ли пугать население тяжелой зимой, снижая моральный дух. Ей возразил морпех, напомнивший цену этого комфорта.

Напомним, что на время отопительного сезона Кабмин запретил поднимать тарифы на газ, отопление и электричество. Но это ограничение не касается водоснабжения. В итоге уже с 1 апреля вода подорожает в 15 городах Украины.

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