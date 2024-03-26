Важно сделать правильно: как киевлянам передать показания счетчиков воды

Важная и актуальная информация для жителей столицы

В Украине действует военное положение, однако несмотря на это, бытовые потребители должны вовремя оплачивать коммунальные услуги. В частности необходимо своевременно платить за воду и передавать показания счетчиков.

Следует помнить о том, что показания счетчиков горячей воды также необходимо передавать, потому что они необходимы для формирования начислений за водоотвод. В "Киевводоканале" рассказали какими способами киевляне могут передать показания счетчиков.

Жителей столицы призывают регулярно оплачивать коммунальные счета и тем самым поддерживать экономику Украины. Кроме этого, своевременная оплата коммуналки будет способствовать правильным и актуальным рассчетам, что не приведет к переплатам в дальнейшем.

Передать показатели счетчиков воды можно одним из следующих способов:

в чате у Viber и Telegram ;

на сайте Киевводоканала, нажав "Предоставить показатели";

в "Личном кабинете" по ссылке ;

по телефону контакт-центра Киевводоканала (044) 202-02-02 или УК "ЦКС" 247-40-40, 0-800-404-407;

с помощью сервиса Portmone.com в разделе "Передача показателей".

записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

Отметим, что показатели счетчиков воды не принимаются через страницу в соцсети Facebook.

В случае, если в квартире никто не проживает и не пользуется водой, все равно необходимо подавать показатели с разницей "0", то есть те же, что предоставлялись в прошлый раз.

Как снять и передать показания счетчиков воды

В первую очередь необходимо разобраться в значениях чисел на шкале и дисплее счетчика.

Часть цифр на шкале изображена на черном, а часть — на красном фоне. Кроме того, число разделено на две части точкой или запятой. После разделительного знака, как правило, три цифры — они означают объем использованной воды в литрах. При передаче показателей счетчика их учитывать не нужно.

Цифры до запятой обозначают количество использованной воды в кубометрах (1 м³ = 1000 л). Именно их и нужно учитывать при передаче показателей счетчика воды.

К примеру, на шкале прибора указаны цифры 00345,123:

123 — объем в литрах. Его записывать не нужно;

345 — объем в кубометрах. Его следует записать и сообщить поставщику услуги.

Передавать нужно только чёрные цифры, показывающие количество кубометров. Для красных есть правило "500" – если количество превышает 500 литров, то есть пол кубометра следует округлить до одного кубометра.

Некоторые водомеры имеют только черные цифры – тогда передаются они все. Также все цифры передают, если их на табло счетчика всего пять.

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