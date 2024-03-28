В КГГА пообещали восстановить дом, поврежденный российскими ракетами: что известно

Экспертиза признала два подъезда непригодными к эксплуатации

Государственное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт строительного производства" завершило основное инструментальное исследование жилого дома по улице Мокрой, 7 в Соломенском районе. Он был поврежден в результате российских ракетных обстрелов Киева 2 января 2024 года.

Дом № 7 включен в перечень, подлежащих первоочередному восстановлению. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

"Подъезды №2 и №5 признаны непригодными к эксплуатации, а подъезды №3 и №4 находятся в аварийном состоянии. Остальные подъезды – в удовлетворительном состоянии", — отмечает Непоп.

Проведение восстановительных работ поручено КП "Жилинвестстрой-УКС". В настоящее время готовится проектно-сметная документация, после чего начнется ремонт.

Последствия ракетной атаки

"Всех жителей поврежденного дома, нуждавшихся в временном жилье, разместили в квартирах КП "Финансовая компания "Жилье-инвест". В общей сложности такую помощь получили 53 жителя", — добавил заместитель председателя КГГА.

Городские власти на заседании

Ранее "Телеграф" показал последствия взрыва на Печерске в Киеве. На месте прилета — куча кирпичей и железа, сквозь дырявую стену остатков здания видны стулья и учебные принадлежности.