В КГГА пообещали восстановить дом, поврежденный российскими ракетами: что известно
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Экспертиза признала два подъезда непригодными к эксплуатации
Государственное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт строительного производства" завершило основное инструментальное исследование жилого дома по улице Мокрой, 7 в Соломенском районе. Он был поврежден в результате российских ракетных обстрелов Киева 2 января 2024 года.
Дом № 7 включен в перечень, подлежащих первоочередному восстановлению. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.
"Подъезды №2 и №5 признаны непригодными к эксплуатации, а подъезды №3 и №4 находятся в аварийном состоянии. Остальные подъезды – в удовлетворительном состоянии", — отмечает Непоп.
Проведение восстановительных работ поручено КП "Жилинвестстрой-УКС". В настоящее время готовится проектно-сметная документация, после чего начнется ремонт.
"Всех жителей поврежденного дома, нуждавшихся в временном жилье, разместили в квартирах КП "Финансовая компания "Жилье-инвест". В общей сложности такую помощь получили 53 жителя", — добавил заместитель председателя КГГА.
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