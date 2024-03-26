Плати и не учись: директор киевского ВУЗа торговала дипломами (фото)

Злоумышленнице грозит наказание в виде тюремного заключения

Директор Киевского института водного транспорта имени гетмана Петра-Коношевича Сагайдачного продавала дипломы и просила за свои "услуги" 500 долларов США. На получении очередной взятки женщину задержали правоохранители.

Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Подробнее о задержании директора ВУЗа рассказали в пресс-службе Киевской городской проуратуры.

Так, моряку предложили официально заплатить на счет ВУЗа 20 000 гривен за "обучение" и по требованию директора передать лично ей в руки еще 500 долларов США.

Факт вымогательства задукоментировали

Деньги ей необходимо было заплатить за внесение сведений о прохождении моряком курсов повышения квалификации лиц командного состава, которые начались еще в феврале 2023 года.

За эти средства директор института обещала выдать абитуриенту диплом без фактического посещения этих курсов и без сдачи итоговых экзаменов. Все это время, пока длилось его очное "обучение" моряк находился на судне в территориальных водах Индонезии.

Злоумышленнице грозит тюремное заключение

Во время получения денег женщину задержали в ее кабинете. Злоумышленнице была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

По факту вымогательства и получения неправомерной выгоды было возбуждено уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

Расследование по данному делу продолжается.

Директор Киевского института водного транспорта имени гетмана Петра-Коношевича Сагайдачного продавала дипломы

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