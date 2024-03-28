У КМДА пообіцяли відновити будинок, пошкоджений російськими ракетами: що відомо

Експертиза визнала два під'їзди непридатними до експлуатації

Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельного виробництва" завершило основне інструментальне дослідження житлового будинку на вулиці Мокрій, 7 у Солом’янському районі. Він був пошкоджений внаслідок російського ракетного обстрілу Києва 2 січня.

Будинок № 7 включено до переліку, які підлягають першочерговому відновленню. Про це повідомив заступник голови КМДА В’ячеслав Непоп.

"Під’їзди № 2 та № 5 визнані непридатними до експлуатації, а під’їзди № 3 та № 4 перебувають в аварійному стані. Решта під’їздів – у задовільному стані", — зазначає Непоп.

Проведення відновлювальних робіт доручено КП "Житлоінвестбуд-УКБ". Наразі готується проєктно-кошторисна документація, після чого розпочнеться ремонт.

Наслідки ракетної атаки

"Усіх мешканців пошкодженого будинку, які потребували тимчасове житло, розмістили у квартирах КП "Фінансова компанія "Житло-інвест". Загалом таку допомогу отримали 53 мешканці", — додав заступник голови КМДА.

Міська влада на засіданні

Раніше "Телеграф" показав наслідки вибуху на Печерську в Києві. На місці прильоту — купа цеглин і залізяччя, крізь діряву стіну залишків будівлі видні стільці та навчальне приладдя.