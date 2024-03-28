В Киеве может быть громко: горожан призывают сохранять спокойствие

Не паникуйте и сохраняйте самообладание

В четверг, 28 марта, в Дарницком районе Киева может быть громко. Отмечается, что это украинские саперы будут проводить плановые взрывные работы.

Граждан просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Об этом сообщили в пресс-службе Дарницкой РГА.

Так, в Дарницком районе Киева военные специалисты будут проводить плановые мероприятия. Жителей и гостей столицы просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Очень важно в чрезвычайных ситуациях сохранять самообладание и действовать адекватно обстановке. Доверяйте только официальным источникам и при необходимости срочно отправляться в укрытие.

"Сохраняйте спокойствие. В случае воздушной тревоги направляйтесь к укрытию!" — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что военные власти Киева сделали тревожное заявление по поводу возможного проникновения на территорию столицы вражеских ДРГ. Говорит о серьезности данного заявления то, что по этому поводу было проведено неотложное заседание Совета обороны города Киева.