Еще так тепло не было: прогноз погоды на выходные в Киеве

Синоптики прогнозируют переменную облачность

Конец марта порадует своим теплом столицу. На выходные ожидается сухая и не очень ветреная погода.

Солнце в Киеве будет появляться из-за облаков — преобладать будет переменная облачность. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В субботу, 30 марта, в столице ожидается до 21 градуса тепла. По данным синоптиков, утро и день в Киеве будут облачными, вечер обещает ясную погоду.

Ночью температура воздуха опустится до +8°…+6°, днем поднимется до +19°…+21°. Осадков в столице не ожидается. Ветер южный, скорость порывов 3-8 м/с. Влажность 65–75%.

Карта погоды на 30 марта

В воскресенье, 31 марта, утром небо в Киеве будет ясным, в течение дня солнце может прятаться за облака. Осадков синоптики не прогнозируют. Днем столбики термометра поднимутся до +19°…+21°. Ночью будет достаточно тепло, температура упадет только до +14…12°. Ветер южный, скорость 5-10 м/с. Влажность 55–65%.

Карта погоды на 31 марта

Напомним, на этой неделе в Украине будет преобладать антициклон Niklas. Потому в ближайшее время ожидается теплая погода.

Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в Киеве к Пасхе. Следует ожидать перепадов температур и осадков, типичных для весны.