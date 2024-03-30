"Арка Свободы" – снести или оставить? Что думают украинцы, выяснял "Телеграф"

Судьба столичного памятника под вопросом

В столице начались дискуссии о судьбе "Арки свободы украинского народа", которую Украинский институт национальной памяти (УИНП) просит полностью демонтировать. По выводам экспертной комиссии, это сооружение относится к символике российской имперской политики и, несмотря на переименование, представляет советские идеологемы и коннотации. Больше того — представляет угрозу национальной безопасности Украины.

"Телеграф" решил узнать мнения киевлян о возможном снесении этого памятника полностью и планах УИНП на эту территорию.

Отныне символы в Украине должны приобретать новый смысл.

Молодая девушка Мария, которая ходила по Хрещатому парку, считает, что решение о демонтаже в целом рационально:

— По-моему, само его наличие в наше время (включая его посыл и даже название) вызывает огромный исторический диссонанс. И выглядит как потенциальный памятник Адольфу Гитлеру в центре Израиля. Тем самым он вероятно может вызвать непонимание государственной исторической политики Украины даже в международном коммьюнити. Но, несмотря на все вышеуказанное, я считаю, что есть определенные риски того, что это станет очередным поводом для коррупционных схем. А значит (если учитывать, что расходы не предусмотрены годовым планированием), это будут деньги, которые могли бы пойти на нужды армии. Поэтому, во время полномасштабной войны, вопрос о срочности спорный, — считает она.

Сама Мария родом из Мариуполя. Рядом с ней был ее друг Джонатан — канадец, переехавший в прошлом году жить в Украину. Он тоже поделился своими мыслями.

— Снести такое большое сооружение кажется безумием. Но если это связано с Россией, я понимаю. Поэтому я поддерживаю Украину в этом вопросе – говорит 30-летний мужчина.

Канадский фотограф признается, что очень полюбил нашу страну и активно учит украинский язык. Именно так он познакомился с Марией. По его словам, даже русскоязычные украинские друзья общаются с ним исключительно государственным языком.

Арка является одной из туристических точек

Еще один мужчина, 52-летний коренной киевлянин Павел. Он говорит, что в целом не видит смысла демонтировать этот памятник, ведь он не несет никакой визуальной нагрузки и не отражает Россию.

— Выглядит как радуга, если смотреть современным глазом — ничего такого. Но если они придумают что-то лучшее вместо арки, то я не против. По сути, эта арка для нас исторически ошибочна и если есть идея для строительства лучше — это правильно. А без затрат на это никуда, – говорит мужчина.

По его словам, если наши историки приняли такое решение, то украинцы не должны противиться.

Две студентки Иванна и Ира лаконично высказались в поддержку решения о сносе.

– Да, мы слышали об этой новости. Полностью поддерживаем демонтаж. Эта достопримечательность не несет никакой ценности, – говорит одна из девушек.

Киевлянка Марина шутит: подешевле покрасить в радугу. Но она вспоминает, что когда эту идею выносили вполне серьезно — под аркой начали собираться ЛГБТ сообщество, поэтому эту идею отвергли.

— Если серьезно, то реально "не на часі". Зато смета, я уверена, будет большой, – говорит она.

Около арки многие киевляне гуляют семьями.

"Телеграф" также связался с Украинским институтом национальной памяти, чтобы узнать их видение будущего этой территории после возможного демонтажа арки. Как отметили в институте, появление новостей о демонтаже в медиа возникло некорректно.

— Мы действительно обнародовали выводы экспертной комиссии при институте. Но это экспертный совет, на работу которого мы не влияем. Они не сотрудники института. Это независимые историки, филологи и другие специалисты по всей стране, которых мы только координируем. От института там представлен только секретарь без права голоса, формирующий выводы для обнародования. Конкретных предложений того, что будет вместо нее, еще нет. Это в принципе еще не окончательное решение. Не будет такого, что арку сейчас будут бежать демонтировать, — уверяют в институте.

Что касается сроков принятия решения, то в институте отметили, что все будет зависеть от Киевской городской администрации, на которую будет возложено выполнение рекомендаций.

Исполняющий обязанности главы УИНП Владимир Тылищак, историк по специальности, подчеркнул, что вопрос того, когда это будет, как это будет и что будет на этом месте — очевидно, будет решаться в процессе диалога совместно с городом и общиной.

И.о председателя Украинского института национальной памяти – Владимир Тилищак

— Экспертная комиссия действует в соответствии с законом об осуждении имперской политики России и деколонизации топонимии. Это профессиональный вывод. Уполномоченные органы будут принимать надлежащие решения, — подытожил историк и археолог.

Несмотря на разные мнения горожан, экспертный совет УИНП, кажется, принял окончательное и профессиональное решение о полном демонтаже "имперского" сооружения. Чем завершится эта резонансная история покажет время.

Напомним, "Арка дружбы народов" в Киеве была открыта в 1982 году в рамках празднования 60-летия СССР. Кроме самой арки, в композицию входил советский монумент с фигурами украинца и россиянина.

Во время декоммунизации в мае 2022 Киевсовет переименовал ее в "Арку свободы украинского народа", а монумент демонтировали. При этом фигура россиянина потеряла голову.