Такое украинское слово знают единицы: в Херсонской области им называют необычные сладости

Большинство украинцев не догадаются, что это значит

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Украинский блогер Андрей Шимановский опубликовал видео, в котором проверял свои знания необычных слов из Херсонщины. Одно из них – "бекмес" – оказалось названием необычной сладости, которую готовят из арбуза.

Впрочем, интересно здесь не только значение слова, но и его происхождение. Оно пришло в украинский язык из других языков, а на юге страны приобрело особое кулинарное значение. "Телеграф" расскажет, что означает бекмес, откуда взялось это название и почему оно связано с историей Херсонщины.

Что означает слово "бекмес"

По данным словаря "Горох", бекме́с – это сгущённый сок фруктов или овощей, который также называют искусственным мёдом.

Слово не имеет исключительно украинского происхождения. Оно пришло из турецкого языка, где bäkmäz или päkmäz означает густо уваренный виноградный сок. Ещё глубже его происхождение ведёт к персидскому слову bakmāz с таким же значением.

Интересно, что похожие слова есть и в других языках. Например, в сербохорватском есть пèкмез – так называют повидло или джем.

Почему в Херсонщине бекмесом называют арбузный мёд

На юге Украины это слово приобрело более конкретное значение. Здесь бекмесом называют густой сладкий сироп, который получают из арбузного сока.

Как объяснял краевед Олег Лиховид в интервью изданию "Вгору", традиция могла распространиться среди украинских крестьян благодаря контактам с татарами и ногайцами, жившими на территории современной Херсонщины.

По его версии, местные жители заимствовали сам принцип приготовления густого сиропа, но стали использовать для этого арбузы, которых в регионе выращивали много.

Бекмес, или арбузный мед

Когда слово "бекмес" начали использовать в Украине

Одно из первых известных научных упоминаний об арбузном бекмесе в Украине датируется 1894 годом. Тогда в изданном во Львове русско-украинском словаре арбузный мёд назвали бекмесом. При этом отмечалось, что такое название бытует именно в Херсоне.

В начале XX века слово также встречалось в украинских изданиях. Позже традиция приготовления постепенно пришла в упадок, в частности из-за распространения доступного промышленного сахара и сложности самого процесса.

Как готовят бекмес

Для приготовления традиционного арбузного бекмеса используют спелые сладкие арбузы. Мякоть измельчают, отжимают из неё сок, процеживают и долго уваривают, пока жидкость не станет густой.

Сахар по классическому рецепту не добавляют. Сладость обеспечивают природные сахара, содержащиеся в арбузе.

Готовый продукт имеет насыщенный сладкий вкус и густую консистенцию. Его используют как мёд или джем: добавляют в чай, намазывают на хлеб, используют в выпечке и десертах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Херсон ожил во время "режима тишины".