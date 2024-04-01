Киев стоит из-за многочисленных пробок: где затруднено движение транспорта

На некоторых участках замедленное движение авто из-за ДТП

1 апреля у киевлян началось не с шуток, а с пробок. Затруднено движение транспорта как на правом, так и на левом берегах Киева.

Согласно данным Google Maps, стоит проспект Романа Шухевича из-за ДТП и ремонтных работ на Северном мосту. Аналогичная ситуация сложилась на проспекте Степана Бандеры, где пробки образовались из-за аварии.

Пробка с левого берега на правый

На проспект Леонида Каденюка осложненное движение наблюдается в направлении Дарницкой площади, а на участке от проспекта Соборности до правого берега столицы (от Соцгорода до Печерского путепровода) плотность потока значительно выше нормы. Небольшие задержки наблюдаются на улице Петра Радзиня и на Дарницком мосту.

Тягучка на мосту Патона

Пробки образовались на Берестейском проспекте (от метро "Житомирская" до станции "Берестейская" и на участке дороги от "Шулявки" до Галицкой площади), на проспектах Леся Курбаса, Любомира Гузара и на улице Васильковской.

Усложнение движения авто на Берестейском проспекте

Усложнено движение транспорта на отрезке дороги от проспекта Академика Глушкова (начиная с Одесской площади) до станции метро "Лыбидская".

Пробки на Теремках

Традиционно проблемными с движением оказались Набережно-Рыбальское (от озера Вербное до съезда с Гаванского моста). Стоит проспект Валерия Лобановского (от Совских прудов и на отдельных участках до Александровской слободки) и улица Вадима Гетьмана (от станции метро "Шулявская" до Караваевых Дач – в обе стороны).

Частично затруднено движение по проспекту Воздушных сил Украины (в сторону проспекта Берестейского) и на отдельных участках улицы Большой Васильковской.

Замедленное движение по проспекту Валерия Лобановского

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и время.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на Северном мосту частично ограничат движение транспорта. Причиной этого является проведение ремонтных работ.