Сколько стоит доллар в обменниках Киева: курс валют на 2 апреля
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Цены на иностранные валюты незаметно изменились
После значительного скачка на валютном рынке, доллар более или менее стабилизировался. Коридор колебаний 39-39,5 грн, но за пределы не выходит.
Евро тоже незначительно колеблется. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс иностранных валют в Киеве.
На 2 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 39,07 грн
Евро (EUR): 42,13 грн
Злотый (PLN): 9,82 грн
Канадский доллар (CAD): 28,83 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,33 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 39,42 грн
Евро (EUR): 42,84 грн
Злотый (PLN): 9,86 грн
Канадский доллар (CAD): 29,03 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,49 грн
Оптимальный курс доллара в обменниках незаметно колеблется.
Покупка: 39,38 грн
Продажа: 39,48 грн
Ранее "Телеграф" писал, что будет с курсом доллара к Пасхе. Удорожание и удешевление наличного доллара находится в пределах созданной системы валютных колебаний.