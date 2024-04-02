Сколько стоит доллар в обменниках Киева: курс валют на 2 апреля

Цены на иностранные валюты незаметно изменились

После значительного скачка на валютном рынке, доллар более или менее стабилизировался. Коридор колебаний 39-39,5 грн, но за пределы не выходит.

Евро тоже незначительно колеблется. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс иностранных валют в Киеве.

На 2 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,07 грн

Евро (EUR): 42,13 грн

Злотый (PLN): 9,82 грн

Канадский доллар (CAD): 28,83 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,33 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,42 грн

Евро (EUR): 42,84 грн

Злотый (PLN): 9,86 грн

Канадский доллар (CAD): 29,03 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,49 грн

Оптимальный курс доллара в обменниках незаметно колеблется.

Покупка: 39,38 грн

Продажа: 39,48 грн

Ранее "Телеграф" писал, что будет с курсом доллара к Пасхе. Удорожание и удешевление наличного доллара находится в пределах созданной системы валютных колебаний.