Скільки коштує долар в обмінниках Києва: курс валют на 2 квітня

Ціни на іноземні валюти непомітно змінилися

Після значного стрибка на валютному ринку, долар більш-менш стабілізувався. Коридор коливань 39-39,5 грн, але за межі не виходить.

Євро також незначно коливається. "Телеграф" розглянув актуальний курс іноземних валют у Києві.

На 2 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,07 грн

Євро (EUR): 42,13 грн

Злотий (PLN): 9,82 грн

Канадський долар (CAD): 28,83 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,33 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,42 грн

Євро (EUR): 42,84 грн

Злотий (PLN): 9,86 грн

Канадський долар (CAD): 29,03 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,49 грн

Оптимальний курс долара в обмінниках непомітно коливається.

Купівля: 39,38 грн

Продаж: 39,48 грн

Раніше "Телеграф" писав, що буде з курсом долара до Великодня. Здорожчання і здешевшання готівкового долара перебуває в межах створеної системи валютних коливань.