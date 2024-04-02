Скільки коштує долар в обмінниках Києва: курс валют на 2 квітня
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Ціни на іноземні валюти непомітно змінилися
Після значного стрибка на валютному ринку, долар більш-менш стабілізувався. Коридор коливань 39-39,5 грн, але за межі не виходить.
Євро також незначно коливається. "Телеграф" розглянув актуальний курс іноземних валют у Києві.
На 2 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 39,07 грн
Євро (EUR): 42,13 грн
Злотий (PLN): 9,82 грн
Канадський долар (CAD): 28,83 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,33 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,42 грн
Євро (EUR): 42,84 грн
Злотий (PLN): 9,86 грн
Канадський долар (CAD): 29,03 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,49 грн
Оптимальний курс долара в обмінниках непомітно коливається.
Купівля: 39,38 грн
Продаж: 39,48 грн
Раніше "Телеграф" писав, що буде з курсом долара до Великодня. Здорожчання і здешевшання готівкового долара перебуває в межах створеної системи валютних коливань.