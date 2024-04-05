Жестоко избили парня в центре в Киева: нападавшие услышали приговор

Один из обвиняемых приговорен к 9 годам лишения свободы

Печерский районный суд г. Киева объявил приговор двум мужчинам, которые жестоко избили парня на Крещатике. Их признали виновными в нанесение тяжких телесных повреждений и воровстве.

Еще один участник происшествия приговорен к 200 часам общественных работ. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

2 января 2023 года на Крещатике двое пьяных мужчин начали приставать к девушке, которая шла в метро со своим знакомым. Когда парень заступился за нее, нападавшие жестоко избили его.

Обвиняемый

Во время избиения из кармана пострадавшего выпал мобильный телефон. Один из нападавших, воспользовавшись без сознания мужчиной, украл мобильный.

Один из нападавших

Злоумышленники нанесли 27-летнему жителю Винницы тяжелые телесные повреждения, в результате чего он получил черепно-мозговую травму. Ему понадобилось длительное лечение.

Девушка не пострадала, поскольку всю агрессию нападавшие направили на ее знакомого.

"Приговором Печерского суда один из обвиняемых приговорен к 9 годам лишения свободы, его сообщник — к 8 годам лишения свободы. Еще один их знакомый, не принимавший активного участия в драке, суд признал виновным в нанесении побоев потерпевшему и по ч. 1 ст. 126 УК Украины и приговорил к 200 часам общественных работ", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве произошел конфликт между пассажиром и водителем такси Bolt из-за купюры в 500 гривен. Водитель начал вести себя агрессивно, а затем вообще остановил автомобиль посреди улицы и попытался напасть на парня.