Жорстоко побили хлопця в центрі Києва: нападники отримали вирок

Одного з обвинувачених засуджено до 9 років позбавлення волі

Печерський районний суд м. Києва оголосив вирок двом чоловікам, які жорстоко побили хлопця на Хрещатику. Їх визнали винними у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень та крадіжці.

Ще одного учасника події засуджено до 200 годин громадських робіт. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

2 січня 2023 року на Хрещатику двоє п'яних чоловіків почали чіплятися до дівчини, яка йшла в метро зі своїм знайомим. Коли хлопець вступився за неї, нападники жорстоко його побили.

Обвинувачений

Під час побиття з кишені потерпілого випав мобільний телефон. Один із нападників, скориставшись непритомним станом чоловіка, вкрав мобільний.

Один з нападників

Зловмисники завдали 27-річному мешканцю Вінниці тяжких тілесних ушкоджень, внаслідок чого він отримав черепно-мозкову травму. Йому знадобилось тривале лікування.

Дівчина не постраждала, оскільки всю агресію нападники спрямували на її знайомого.

"Вироком Печерського суду одного з обвинувачених засуджено до 9 років позбавлення волі, його спільника — до 8 років позбавлення волі. Ще одного їх знайомого, який не брав активної участі в бійці, суд визнав винним у нанесенні побоїв потерпілому та за ч. 1 ст. 126 КК України та засудив до 200 годин громадських робіт", — йдеться у повідомлені.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві стався конфлікт між пасажиром та водієм таксі Bolt через купюру у 500 гривень. Водій почав поводитися агресивно, а потім взагалі зупинив авто посеред вулиці й спробував напасти на хлопця.