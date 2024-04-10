В Киевраде предложили отремонтировать старый логотип Киева по цене нового

Средства могут быть выделены из депутатского фонда

На заседании Бюджетной комиссии Киевской городской рады депутат Алла Шлапак инициировала выделение 320 тысяч гривен на ремонт старого логотипа Киева. Конструкция, о которой идет речь, находится под зданием Киевской городской государственной администрации.

Деньги Шлапак предложила направить из своего депутатского фонда. Об этом сообщает местный паблик "Киев Власть".

Отметим, что на эти средства можно установить новый туристический логотип.

Напоминаем, в КГГА объявили тендер на сумму 700 тысяч гривен. Там хотят установить две фотозоны ко дню Европы. Это будет 3D конструкция с логотипом Киева.

Эти композиции установят с целью определения партнерских связей Киева с городами-побратимами. Они будут состоять из трехмерных нержавеющих букв "К Y I V" высотой 2 метра.

На каждой букве будут нанесены гравировки названий городов-побратимов Киева согласно подписанным соглашениям с этими городами.

Одну из конструкций планируют установить возле Киевской городской администрации по улице Крещатик, 36. Где будет вторая фотозона пока неизвестно. Указано, что согласно заявке заказчика.

Ранее "Телеграф" писал, что Киевская областная рада объявила два тендера на общую сумму 620 тысяч гривен. Один из них – на закупку межсетевого экрана "файервол" за 495 тысяч гривен.