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"Если не можешь победить зло, возглавь его": Клопотенко озвучил свои планы на Житний рынок

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
Евгений Клопотенко стремится дать Житнему рынку вторую жизнь Новость обновлена 21 марта 2024, 09:51
Евгений Клопотенко стремится дать Житнему рынку вторую жизнь. Фото facebook.com/yevhen.klopotenko

По словам Клопотенко, уже есть инвесторы, которые рассматривают возможность вложиться в его идею

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, который выступил против аукциона по Житнему рынку, готов сам участвовать в торгах. Он отметил, что очень переживает за судьбу исторического здания на Подоле, но не имеет никаких юридических полномочий, чтобы что-то изменить.

Об этом он рассказал в комментарии главреду "Телеграфа" Ярославу Жаренову. По словам Клопотенко, сейчас он проводит консультации со специалистами насчет легитимности своей причастности к дальнейшей судьбе Житнего рынка.

"Это единственный выход, который я вижу. Не можешь победить зло – возглавляй его. Много людей спрашивают, "Евгений, а что ты там делаешь, у тебя нет юридического статуса?". И это правда, я там просто никто. Но если я, моя компания, мой инвестор или мы вместе победим на аукционе, то тогда у меня появится определенный спектр действий, и я смогу с Житним рынком делать что нужно", — сказал Евгений Клопотенко.

Он также рассказал, что компания, которая могла бы заявить о желании заняться Житним рынком, должна была появиться в мае 2024 года. По словам шеф-повара, готовится большой проект об инвесторе, с которым в дальнейшем планировалось прийти к мэру Киева и презентовать его. Но из-за планов власти провести аукцион по зданию Житнего рынка планы изменились. Именно поэтому Клопотенко просит власть столицы отсрочить аукцион.

"Я прошу, чтобы не проводили аукцион, пока у всех не будут готовы хорошие проекты. Чтобы потом были публичные слушания этих проектов, чтобы люди послушали и выбрали, какой проект наилучший и именно эта компания могла бы иметь возможность его реализовать", — сказал Евгений Клопотенко.

Шеф-повар добавил, что теперь перед ним стоит нелегкая задача — в ускоренном режиме найти 15 млн долларов, которые нужно проинвестировать в течение трех лет в полную реконструкцию. Вдобавок к этому получить "миллиард документов" и далеко не факт, что все получится.

Он также подчеркнул, что сегодня запланирована встреча с инвесторами, которые сами обратились с предложением профинансировать идею.

"Никакого решения на данный момент нет, к сожалению. Но мэрия нас услышала, это приятно. Завтра утром должно быть заседание Киевсовета, на котором отменят этот тендер и назначат другой", — резюмировал Евгений Клопотенко.

Полный текст разговора читайте по ссылке: "О попытке отжать Житний рынок, разговоре с Кличко и бюрократии: интервью с Евгением Клопотенко"

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в центре Киева застройщики разрушают подвалы дворца Кирилла Разумовского, который был последним гетманом Войска Запорожского. Они уже уничтожил свод подземного яруса.

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#Киев #Житний рынок #Евгений Клопотенко