Официальный курс доллара растет: повысит ли его Нацбанк свыше 40 гривен

Эксперт дал прогноз

Есть вероятность, что курс американской валюты в Украине вырастет до новых показателей, ведь в бюджете он сформирован на уровне 40,6 гривны. Эксперт уверен, что ждать доллара более 40 не стоит.

Как сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире телеканала "Эспрессо", Национальный банк формирует предложение, чтобы снизить спрос. В настоящее время курс доллара составляет 39,5 гривны.

Он отметил, что, хотя среднегодовые показатели на этот год заложены на уровне 40,6 гривны, однако НБУ, по его словам, не будет повышать курс более 40 гривен.

"Нужно понимать, что вся макрофинансовая помощь, с которой потом выплачиваются социальные платежи, поступает в Министерство финансов в виде доллара. Чем дороже он продает Национальному банку валюту, тем выгоднее. То есть, чем слабее курс, тем выгоднее Минфину. Нацбанк еще отвечает за инфляцию. Чем слабее курс гривны, тем выше инфляция, поэтому мы так немного балансирует. С одной стороны НБУ идет навстречу Минфину, с другой – держит достаточно жесткими методами инфляционные процессы. Сегодня инфляция составляет 3,2%", — объяснил эксперт.

Курс доллара в Украине на 17 апреля

По данным портала "Минфин", в среду, 17 апреля, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,35 грн (покупка) и 39,85 (продажа). Наличный курс — 39,68 (покупка) и 39,80 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 39,57 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в киевских обменниках курс доллара понемногу растет до 40 гривен.