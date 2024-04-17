Доллар по 40: курс валют в киевских обменниках

Евро немного стабилизировался

На валютном рынке Украины продолжаются колебания, однако изменения носят скорее точечный характер. Доллар постепенно подходит к отметке 40 гривен.

Цена на евро более-менее стабилизировалась. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 17 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,57 грн

Евро (EUR): 42,12 грн

Злотый (PLN): 9,70 грн

Канадский доллар (CAD): 28,72 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,38 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,73 грн

Евро (EUR): 42,75 грн

Злотый (PLN): 9,82 грн

Канадский доллар (CAD): 28,72 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,52 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки почти не изменился.

Покупка: 39,67 грн

Продажа: 39,78 грн

Ранее "Телеграф" писал о прогнозе по курсу доллара до конца рабочей недели. Наличный курс американской валюты в большинстве касс банков будет находиться в определенном коридоре купли и продажи.