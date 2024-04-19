Доллар еще подорожал: сколько стоит валюта на черном рынке Киева
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Цена на евро подскочила
Курс доллара продолжает лезть вверх, но еще не превысил предела 40 гривен. Среднегодовые показатели на этот год у НБУ заложены на уровне 40,6 гривны, поэтому есть вероятность, что американская валюта перевалит за 40.
Также начал подниматься евро. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 19 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 39,60 грн
Евро (EUR): 42,27 грн
Злотый (PLN): 9,76 грн
Канадский доллар (CAD): 28,79 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,58 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 39,91 грн
Евро (EUR): 42,92 грн
Злотый (PLN): 9,92 грн
Канадский доллар (CAD): 28,97 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,90 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся еще на десяток копеек.
Покупка: 39,85 грн
Продажа: 39,97 грн
Ранее "Телеграф" писал, сколько будет стоить доллар в Украине в ближайшие годы. Министерство финансов прогнозирует постепенное увеличение показателей в течение следующих пяти лет.