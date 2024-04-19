Доллар еще подорожал: сколько стоит валюта на черном рынке Киева

Цена на евро подскочила

Курс доллара продолжает лезть вверх, но еще не превысил предела 40 гривен. Среднегодовые показатели на этот год у НБУ заложены на уровне 40,6 гривны, поэтому есть вероятность, что американская валюта перевалит за 40.

Также начал подниматься евро. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 19 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,60 грн

Евро (EUR): 42,27 грн

Злотый (PLN): 9,76 грн

Канадский доллар (CAD): 28,79 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,58 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,91 грн

Евро (EUR): 42,92 грн

Злотый (PLN): 9,92 грн

Канадский доллар (CAD): 28,97 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,90 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся еще на десяток копеек.

Покупка: 39,85 грн

Продажа: 39,97 грн

Ранее "Телеграф" писал, сколько будет стоить доллар в Украине в ближайшие годы. Министерство финансов прогнозирует постепенное увеличение показателей в течение следующих пяти лет.