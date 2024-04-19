Куда пойти на выходных в Киеве взрослым и детям: подборка интересных мероприятий

Вас ждет насыщенный и яркий уик-энд

В условиях войны мы постоянно находимся в состоянии стресса и тревоги. Чтобы немного расслабиться и отвлечься от негативных мыслей, предлагаем посетить мероприятия, которые пройдут в эти выходные в столице.

Вас ждут стендапы, концерты, театральные представления, творческие вечера и многое другое. Позвольте себе зарядиться энергией после рабочей недели и незабываемо проведите время с самыми родными людьми.

Редакция "Телеграфа" подготовила для вас подборку ярких ивентов предстоящего уик-энда, среди которых вы наверняка сможете найти что-нибудь интересное и увлекательное.

Куда пойти с детьми в Киеве в субботу, 20 апреля

Программа выходного дня в Киевском планетарии. "Хрумко и волшебная ракета"

Когда: 20 апреля, начало в 9:45

Где: Киевский планетарий

Адрес: ул. Большая Васильковская, 57/3

Стоимость: от 250 гривен

Программа выходного дня в Киевском планетарии. "Хрумко и волшебная ракета"

В сказочной лесной школе астрономии маленький Хрумко и его друг Куня изучают космос, а затем на волшебной ракете отправляются в невероятное путешествие по Солнечной системе. Компанию им составит робот-проводник. Друзья узнают о солнечном затмении, подлетят к Меркурию, Венере, Марсу и его спутникам, преодолеют опасность в поясе астероидов, а затем приблизятся к планетам-гигантам и даже увидят комету.

Приобретя билеты на этот фильм, вы сможете не только с пользой провести время, но и получите в подарок анимационно-игровую программу с флешмобами и викторинами, а также примите участие в увлекательной космической дискотеке от Киевского Планетария.

Спектакль "Каракули Каракуля"

﻿Когда: 20 апреля, начало в 11:00 и в 13:00

Где: Киевский муниципальный академический театр кукол на левом берегу Днепра

Адрес: ул. Миропольская, 1

Стоимость: 100 гривен

Спектакль "Каракули Каракуля"

Каракуль — художник, который видит мир в "каракулях".

В родном лесу, где живет Каракуль, не понимают его искусства и потому он отправляется на поиски каракульного мира, который он изображает в своих картинах.

Во время путешествия Каракуль встречает новых друзей, помогает другим зверям познать себя и даже встречается с живым воплощением своих "каракульных" фантазий, живущих в магическом мире.

История о самовыражении и самопознании всегда остается актуальной для художников и художниц любого возраста.

Кукольное представление "Кот в сапогах"

﻿Когда: 20 апреля, начало в 12:00

Где: Киевский академический театр кукол

Адрес: ул. Грушевского, 1-А

Стоимость: от 150 гривен

Кукольное представление "Кот в сапогах"

Известная многим история, написанная великим сказочником Ш. Перро, не перестает дарить теплые эмоции как детям, так и взрослым.

Бестолковый Жак, обычный трудолюбивый крестьянин, уже отчаялся найти в жизни счастье и выбраться из бедности. Но у него есть Кот – не просто домашний любимец, а настоящий товарищ, готовый поддержать хозяина в любую минуту.

Бесстрашный хвостатый хитрец устраивает грандиозную аферу, борется с чудовищами и умело обводит злодеев вокруг пальца! Ведь чего не сделаешь ради того, чтобы друг обрел свое счастье.

Спектакль "Насекомые спасают мир"

﻿Когда: 20 апреля, начало в 12:00

Где: Театр на Михайловской

Адрес: ул. Михайловская, 24-Ж

Стоимость: 300 гривен

Спектакль "Насекомые спасают мир"

Даже в мире самых хороших насекомых случаются неприятности. Что если на вашем лугу вдруг появляется вредоносная тля? Да еще и не одна, а в компании подельников — колорадских жуков!

Это побуждает наших дружных героев совместно искать выход из сложившейся ситуации и противостоять непрошеным гостям. У них все должно получиться, ведь искренней дружбе невозможно что-либо противопоставить.

Театр марионеток. "Сюрприз для папы"

﻿Когда: 20 апреля, начало в 12:00

Где: Киевский культурный кластер "Краков"

Адрес: Русановская набережная 12/2

Стоимость: 300 гривен

Театр марионеток. "Сюрприз для папы"

Жила-была себе дружная медвежья семья: Мама, Папа и сынишка-медвежонок. Но однажды маме пришлось уехать в командировку на Северный полюс.

Вот тут и начались приключения и испытания маленького Медвежонка, оставшегося с Папой дома вдвоем. В главных ролях – медведи.

Шоу-программа "Магия мыльных пузырей"

﻿Когда: 20 апреля, начало в 15:00

Где: Малая сцена Театра BEAT

Адрес: Малая Опера, ул. Дегтяревская, 5

Стоимость: 350 гривен

Шоу-программа "Магия мыльных пузырей"

Шоу-программа "Магия мыльных пузырей" вызывает настоящий восторг у детей и даже у взрослых и состоит из увлекательного интерактива.

Вы увидите: удивительные трюки с мыльными пузырями, маленькие пузыри внутри большого пузыря, огненные мыльные пузыри, симпатичный мыльный тортик, фейерверк из огромного количества маленьких пузырьков, создание шлема из мыльных пузырей для каждого из гостей и многое другое.

Дети принимают непосредственное активное участие в шоу программе и помогают волшебницам в создании веселых пузырьков и их играх.

Программа рассчитана на детей от 5 лет.

Продолжительность программы – 60 минут.

Куда пойти взрослым в Киеве в субботу, 20 апреля

Спектакль "Конотопская ведьма"

﻿Когда: 20 апреля, начало в 17:00 и в 19:30

Где: Дом офицеров Вооруженных сил Украины

Адрес: ул. М.Грушевского, 30/1

Стоимость: от 200 гривен

Спектакль "Конотопская ведьма"

Ведьмы — своенравный народ: они все делают не так, как их просят, а так, как им вздумается.

Спектакль "Конотопская ведьма" – это не чисто комедия! Это – сказка для взрослых с очень жестоким финалом.

Театр теней Teulis

﻿Когда: 20 апреля, начало в 16:00 и 18:30

Где: Национальная музыкальная академия Чайковского

Адрес: г. Киев, ул. Архитектора Городецкого, 1-3/11

Стоимость: от 190 гривен

Театр теней Teulis

Teulis в своих спектаклях сочетает высококлассную акробатику, театр, оптические иллюзии, отличное музыкальное сопровождение и потрясающие видеопроекции.

Шоу "Твоя тень" — не исключение. Это история режиссера и его пути к славе. Проходя сквозь творческие неудачи и поиски новых форм, главный герой получает желаемую награду — "Оскар".

Шоу содержит элементы взаимодействия со зрительным залом – кого-то из зала режиссер выберет для главной роли в своей постановке!

Стендап в Comedy Room

﻿Когда: 20 апреля, начало в 17:00

Где: DoskaBar

Адрес: ул. Прорезная, 21

Стоимость: 150 гривен

Стендап в Comedy Room

Вас ожидает полтора часа новых и проверенных шуток от 6 интересных комиков. На сцене в этот вечера вам поднимать настроение будут: Евгений Евсюков, Игорь Неровный, Александр Качура, Антон Сенин, Егор Славуцкий и Сергей Степанисько.

Вас ждет вечер юмора и ярких шуток в необычной компании.

Комедия "Знакомство с окончанием"

﻿Когда: 20 апреля, начало в 15:00

Где: Арт-студия "Темный Софит"

Адрес: ул. Владимирская 71 (вход со двора)

Стоимость: 400 гривен

Комедия "Знакомство с окончанием"

Одинокая немолодая женщина мечтает о замужестве. Скромно живя в молитвах, она надеется на чудо. Неожиданно в квартире появляется совершенно голый мужчина и подвергает сомнению все ее ценности и убеждения.

Героиня — застенчивая и нерешительная, а незваный гость — уверенный в себе и настойчивый. Чем же закончится это случайное знакомство?

Мастер-класс "Арт-писанка". Мистерия продолжается

﻿Когда: 20-21 апреля, начало в 15:00

Где: Этнопространство "Дерево Жизни"

Адрес: ул. Константиновская 10/офис 19 (вход со двора), 1 мин пешком от метро "Контрактовая площадь"

Стоимость: 600 гривен

Под мерное потрескивание свечи вы сможете:

- овладеть традиционной техникой восковой росписи;

- узнать больше о традиционной символике, магическом и ритуальном значении писанки;

- вдохновиться примерами произведений искусства украинских авангардистов;

- воспроизвести элементы композиций супрематистов, кубофутуристов, бойчукистов на пасхальном яйце

- или отдать предпочтение аутентичным орнаментам.

Ваша писанка будет неповторимой!

Куда пойти с детьми в Киеве в воскресенье, 21 апреля

Спектакль "Коты-беженцы"

﻿Когда: 21 апреля, начало в 12:00

Где: Театр на Троещине

Адрес: ул. Градинская, 5

Стоимость: 200 гривен

Спектакль "Коты-беженцы"

Котенок по имени Персик потерялся и попал в странный Кошачий клуб, где живут "коты-беженцы"… И, как бы сильно Персик не хотел домой, отныне он один из них. Как взять себя в лапы и перестать паниковать? Как вместо того, чтобы постоянно нюнять — научиться помогать и поддерживать других? Об этом хорошо знают отважная кошка Маруся, неуемная кошка Буся и самоуверенный котан Николай.

Спектакль Театра "Солнышко" полон юмора и тепла. На серьезные темы с детьми создатели спектакля пытаются говорить на их языке! В спектакле много музыкальных номеров и даже светлого юмора. А, главное, традиционный для детского спектакля happy end, которого мы все ждем с большой надеждой!

Мега научное шоу для детей

﻿Когда: 21 апреля, начало в 15:00

Где: Киевский культурный кластер "Краков"

Адрес: Русановская набережная 12/2

Стоимость: 350 гривен

Мега научное шоу для детей

В этом шоу дети отправляются в путешествие по невероятным мирам Химии и Физики. Две разные науки, но обе одинаково удивляют и поражают. А когда эксперименты проводит веселый профессор, это еще и смешно, ведь на празднике веселиться должны все — даже колбы и магниты.

В опытах шоу задействованы: ветер, огонь, сухой лед, жидкий азот, молния, магнитное поле, давление, взрывные реакции, крейзи изобретения, научные лайфхаки, электроопыты, музыка, шутки и многое другое.

Возраст гостей: 4+.

Детям до 6 лет разрешается не покупать билет только сопровождающему. Ребенок в таком случае садится на руки.

Кукольный спектакль "Золотой цыпленок"

﻿Когда: 21 апреля, начало в 12:00

Где: Театр на Михайловской

Адрес: ул. Михайловская, 24-Ж

Стоимость: 250 гривен

Кукольный спектакль "Золотой цыпленок"

Все мы знаем историю о курочке Рябе и мышке, разбившей золотое яичко. А вот если бы не разбила? В этом спектакле все именно так. Яйцо уцелело, но его украли Лисичка-сестричка и Волк-братик. А из яйца уже совсем скоро появился маленький Золотой цыпленок. И что с ним будет? Кто его воспитает и вырастит?

Вас ждут веселые танцы, песни и яркие костюмы — все будет сказочно, как никогда! Ведь в волшебных историях бывает все!

Мюзикл "Как казаки змея укрощали"

﻿Когда: 21 апреля, начало в 12:00

Где: Киевская опера (Театр оперы и балета для детей и юношества)

Адрес: ул. Межигорская, 2

Стоимость: от 150 гривен

Мюзикл "Как казаки змея укрощали"

Это веселая казацкая забава об одной деревне, где живет казак Филипп и его любимая Ярина. А еще мы попадем во владения змея Рубайла, живущего с дочерью Змеючкой-Несмеючкой "занудной штучкой".

Кроме увлекательных приключений на сцене вас ждут танцы, шутки, песни и веселье. Мы поборем змея, развеселим его дочь и женим Ярину и Филиппа. А как именно это будет происходить, увидите во время нашего действа.

Кукольный спектакль "Золушка"

﻿Когда: 21 апреля, начало в 14:00

Где: Киевский академический театр кукол

Адрес: ул. Грушевского, 1А

Стоимость: от 150 гривен

Кукольный спектакль "Золушка"

Сказочная история настоящей любви. История, в которой благие намерения находят свой путь, а влюбленные получают заслуженное счастье.

В замечательной постановке Юрия Сикало есть все: и остроумные диалоги, и смешные персонажи, и нежные и чувствительные моменты.

А декорация в виде настоящего сказочного замка и невероятно красивые куклы еще не оставили равнодушным ни одного зрителя.

Куда пойти взрослым в Киеве в воскресенье, 21 апреля

Шоу "Умный/смешной/красивый"

﻿Когда: 21 апреля, начало в 19:00

Где: Urban Space 500

Адрес: ул. Бориса Гринченко, 9

Стоимость: 200 гривен

Шоу "Умный/смешной/красивый"

В этом шоу участники отвечают на вопросы ведущего правильно или забавно. И мы будем выяснять, кто же из участников шоу умный, смешной или красивый.

В этот вечер на сцене: Богдана Стаховская, Дима Павловский и Катя Накопьюк.

Ведущий: Виталий Шиндеровский.

Возраст гостей: 18+.

Трагикомедия в двух действиях "Кайдашева семья"

﻿Когда: 21 апреля, начало в 17:00

Где: Киевский театр "Серебряный остров"

Адрес: ул. Платона Майбороды, 8 (Театральный зал)

Стоимость: от 100 гривен

Трагикомедия в двух действиях "Кайдашева семья"

Так о чем же действительно писал выдающийся украинский классик Иван Нечуй-Левицкий?

Все знают, что Кайдаши не поделили грушу, но почему они никак не могут прекратить ссоры? Почему рушится гармония в быту, семье, жизни, а в результате и в государстве в целом. Наверное, есть еще что-то, что не дает покоя Кайдашам. Что именно? Что мы не заметили, когда читали повесть и изучали ее в школе? Об этом обещают рассказать актеры "Серебряного острова".

Возраст гостей: 12+.

Подпольный киноклуб в Generator

﻿Когда: 21 апреля, начало в 16:00

Где: Generator

Адрес: ул. Михаила Грушевского, 3

Стоимость: 400 гривен

Подпольный киноклуб в Generator

"Подпольный киноклуб" – это формат, где комики как всегда очень смешно общаются о любимых фильмах. На этот раз общаемся о фильме "Звездные войны: Эпизод II — Атака клонов".

Приходите, будет не только смешно, но и очень интересно и познавательно.

В этот вечер творить комедию для вас будут: Анна Кочегура, Юра Коломиец, Егор Шатайло, Свят Загайкевич и Александр Жипецкий.

Комедия "Интим вечеринка"(21+)

﻿Когда: 21 апреля, начало в 19:00

Где: Арт-студия "Темный Софит"

Адрес: ул. Владимирская 71 (вход со двора)

Стоимость: 500 гривен

Комедия "Интим вечеринка"

По пьесе гениального, скандального, харизматичного, украинского драматурга Александра Неволько.

Шесть незнакомых между собой людей, случайно оказываются в закрытом имении на острове. События разворачиваются стремительно. Совершено ужасное преступление. Жертва требует наказания для преступника.

А вот кто же этот загадочный преступник? Именно это нужно выяснить героям пьесы.

Вас ждет запутанная детективная история и неожиданные сюжетные повороты.

Возраст гостей: 21+.

Богдан Богаченко. Третий стендап спешл

﻿Когда: 21 апреля, начало в 19:00

Где: Komediant Stand Up Kyiv

Адрес: ул. Саксаганского, 1-г

Стоимость: от 350 гривен

Богдан Богаченко. Третий стендап спешл

Бодя Богаченко уже третий раз приготовил для вас час новых шуток, чтобы рабочая неделя закончилась с улыбкой на лице. Третий стендап спешл уже в Киеве.

Вход военным – бесплатный.

Возраст гостей – 16+.

Kyiv Modern Ballet. Болеро. Дождь. Раду Поклитару

﻿Когда: 21 апреля, начало в 18:00

Где: Киевская опера (Театр оперы и балета для детей и юношества)

Адрес: ул. Межигорская, 2

Стоимость: от 250 гривен

Kyiv Modern Ballet. Болеро. Дождь. Раду Поклитару

"Болеро" Мориса Равеля – легендарная балетная партитура ХХ века, которая в исполнении артистов труппы "Киев Модерн-балет" получила совершенно непредсказуемую, смелую трактовку, проникнутую противоречивым духом нашего времени.

В собственной хореографической версии гениального произведения Раду Поклитар рассказывает о непрерывной, сизифовой борьбе индивидуумов за право на собственное "Я", за свою "несхожесть", за свободу от многоголового, многорукого спрута, по имени "толпа".

"Дождь" – это философский рассказ в форме хореографической сюиты о судьбах людей, невольно объединенных одним временем и пространством. Этническая музыка и контрастная ей музыка Иоганна Себастьяна Баха – словно голоса людей, говорящих на разных языках…

Творческая идея спектакля произрастает из идеи музыкальной (воплощая концепцию Раду Поклитару): общечеловеческие ценности объединяют разнообразные культуры и ментальности разных наций.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Киев начало затапливать. В столице наблюдается стремительное повышение уровня воды в реке Днепр. Всего в сутки вода успела подняться на 46 сантиметров и уровень реки остановился на отметке 607 сантиметров. По данным мониторинга, это самый высокий уровень воды этой весной.