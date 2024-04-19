Куда пойти на выходных в Киеве взрослым и детям: подборка интересных мероприятий
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Вас ждет насыщенный и яркий уик-энд
В условиях войны мы постоянно находимся в состоянии стресса и тревоги. Чтобы немного расслабиться и отвлечься от негативных мыслей, предлагаем посетить мероприятия, которые пройдут в эти выходные в столице.
Вас ждут стендапы, концерты, театральные представления, творческие вечера и многое другое. Позвольте себе зарядиться энергией после рабочей недели и незабываемо проведите время с самыми родными людьми.
Редакция "Телеграфа" подготовила для вас подборку ярких ивентов предстоящего уик-энда, среди которых вы наверняка сможете найти что-нибудь интересное и увлекательное.
Куда пойти с детьми в Киеве в субботу, 20 апреля
Программа выходного дня в Киевском планетарии. "Хрумко и волшебная ракета"
Когда: 20 апреля, начало в 9:45
Где: Киевский планетарий
Адрес: ул. Большая Васильковская, 57/3
Стоимость: от 250 гривен
В сказочной лесной школе астрономии маленький Хрумко и его друг Куня изучают космос, а затем на волшебной ракете отправляются в невероятное путешествие по Солнечной системе. Компанию им составит робот-проводник. Друзья узнают о солнечном затмении, подлетят к Меркурию, Венере, Марсу и его спутникам, преодолеют опасность в поясе астероидов, а затем приблизятся к планетам-гигантам и даже увидят комету.
Приобретя билеты на этот фильм, вы сможете не только с пользой провести время, но и получите в подарок анимационно-игровую программу с флешмобами и викторинами, а также примите участие в увлекательной космической дискотеке от Киевского Планетария.
Спектакль "Каракули Каракуля"
Когда: 20 апреля, начало в 11:00 и в 13:00
Где: Киевский муниципальный академический театр кукол на левом берегу Днепра
Адрес: ул. Миропольская, 1
Стоимость: 100 гривен
Каракуль — художник, который видит мир в "каракулях".
В родном лесу, где живет Каракуль, не понимают его искусства и потому он отправляется на поиски каракульного мира, который он изображает в своих картинах.
Во время путешествия Каракуль встречает новых друзей, помогает другим зверям познать себя и даже встречается с живым воплощением своих "каракульных" фантазий, живущих в магическом мире.
История о самовыражении и самопознании всегда остается актуальной для художников и художниц любого возраста.
Кукольное представление "Кот в сапогах"
Когда: 20 апреля, начало в 12:00
Где: Киевский академический театр кукол
Адрес: ул. Грушевского, 1-А
Стоимость: от 150 гривен
Известная многим история, написанная великим сказочником Ш. Перро, не перестает дарить теплые эмоции как детям, так и взрослым.
Бестолковый Жак, обычный трудолюбивый крестьянин, уже отчаялся найти в жизни счастье и выбраться из бедности. Но у него есть Кот – не просто домашний любимец, а настоящий товарищ, готовый поддержать хозяина в любую минуту.
Бесстрашный хвостатый хитрец устраивает грандиозную аферу, борется с чудовищами и умело обводит злодеев вокруг пальца! Ведь чего не сделаешь ради того, чтобы друг обрел свое счастье.
Спектакль "Насекомые спасают мир"
Когда: 20 апреля, начало в 12:00
Где: Театр на Михайловской
Адрес: ул. Михайловская, 24-Ж
Стоимость: 300 гривен
Даже в мире самых хороших насекомых случаются неприятности. Что если на вашем лугу вдруг появляется вредоносная тля? Да еще и не одна, а в компании подельников — колорадских жуков!
Это побуждает наших дружных героев совместно искать выход из сложившейся ситуации и противостоять непрошеным гостям. У них все должно получиться, ведь искренней дружбе невозможно что-либо противопоставить.
Театр марионеток. "Сюрприз для папы"
Когда: 20 апреля, начало в 12:00
Где: Киевский культурный кластер "Краков"
Адрес: Русановская набережная 12/2
Стоимость: 300 гривен
Жила-была себе дружная медвежья семья: Мама, Папа и сынишка-медвежонок. Но однажды маме пришлось уехать в командировку на Северный полюс.
Вот тут и начались приключения и испытания маленького Медвежонка, оставшегося с Папой дома вдвоем. В главных ролях – медведи.
Шоу-программа "Магия мыльных пузырей"
Когда: 20 апреля, начало в 15:00
Где: Малая сцена Театра BEAT
Адрес: Малая Опера, ул. Дегтяревская, 5
Стоимость: 350 гривен
Шоу-программа "Магия мыльных пузырей" вызывает настоящий восторг у детей и даже у взрослых и состоит из увлекательного интерактива.
Вы увидите: удивительные трюки с мыльными пузырями, маленькие пузыри внутри большого пузыря, огненные мыльные пузыри, симпатичный мыльный тортик, фейерверк из огромного количества маленьких пузырьков, создание шлема из мыльных пузырей для каждого из гостей и многое другое.
Дети принимают непосредственное активное участие в шоу программе и помогают волшебницам в создании веселых пузырьков и их играх.
Программа рассчитана на детей от 5 лет.
Продолжительность программы – 60 минут.
Куда пойти взрослым в Киеве в субботу, 20 апреля
Спектакль "Конотопская ведьма"
Когда: 20 апреля, начало в 17:00 и в 19:30
Где: Дом офицеров Вооруженных сил Украины
Адрес: ул. М.Грушевского, 30/1
Стоимость: от 200 гривен
Ведьмы — своенравный народ: они все делают не так, как их просят, а так, как им вздумается.
Спектакль "Конотопская ведьма" – это не чисто комедия! Это – сказка для взрослых с очень жестоким финалом.
Театр теней Teulis
Когда: 20 апреля, начало в 16:00 и 18:30
Где: Национальная музыкальная академия Чайковского
Адрес: г. Киев, ул. Архитектора Городецкого, 1-3/11
Стоимость: от 190 гривен
Teulis в своих спектаклях сочетает высококлассную акробатику, театр, оптические иллюзии, отличное музыкальное сопровождение и потрясающие видеопроекции.
Шоу "Твоя тень" — не исключение. Это история режиссера и его пути к славе. Проходя сквозь творческие неудачи и поиски новых форм, главный герой получает желаемую награду — "Оскар".
Шоу содержит элементы взаимодействия со зрительным залом – кого-то из зала режиссер выберет для главной роли в своей постановке!
Стендап в Comedy Room
Когда: 20 апреля, начало в 17:00
Где: DoskaBar
Адрес: ул. Прорезная, 21
Стоимость: 150 гривен
Вас ожидает полтора часа новых и проверенных шуток от 6 интересных комиков. На сцене в этот вечера вам поднимать настроение будут: Евгений Евсюков, Игорь Неровный, Александр Качура, Антон Сенин, Егор Славуцкий и Сергей Степанисько.
Вас ждет вечер юмора и ярких шуток в необычной компании.
Комедия "Знакомство с окончанием"
Когда: 20 апреля, начало в 15:00
Где: Арт-студия "Темный Софит"
Адрес: ул. Владимирская 71 (вход со двора)
Стоимость: 400 гривен
Одинокая немолодая женщина мечтает о замужестве. Скромно живя в молитвах, она надеется на чудо. Неожиданно в квартире появляется совершенно голый мужчина и подвергает сомнению все ее ценности и убеждения.
Героиня — застенчивая и нерешительная, а незваный гость — уверенный в себе и настойчивый. Чем же закончится это случайное знакомство?
Мастер-класс "Арт-писанка". Мистерия продолжается
Когда: 20-21 апреля, начало в 15:00
Где: Этнопространство "Дерево Жизни"
Адрес: ул. Константиновская 10/офис 19 (вход со двора), 1 мин пешком от метро "Контрактовая площадь"
Стоимость: 600 гривен
Под мерное потрескивание свечи вы сможете:
- овладеть традиционной техникой восковой росписи;
- узнать больше о традиционной символике, магическом и ритуальном значении писанки;
- вдохновиться примерами произведений искусства украинских авангардистов;
- воспроизвести элементы композиций супрематистов, кубофутуристов, бойчукистов на пасхальном яйце
- или отдать предпочтение аутентичным орнаментам.
Ваша писанка будет неповторимой!
Куда пойти с детьми в Киеве в воскресенье, 21 апреля
Спектакль "Коты-беженцы"
Когда: 21 апреля, начало в 12:00
Где: Театр на Троещине
Адрес: ул. Градинская, 5
Стоимость: 200 гривен
Котенок по имени Персик потерялся и попал в странный Кошачий клуб, где живут "коты-беженцы"… И, как бы сильно Персик не хотел домой, отныне он один из них. Как взять себя в лапы и перестать паниковать? Как вместо того, чтобы постоянно нюнять — научиться помогать и поддерживать других? Об этом хорошо знают отважная кошка Маруся, неуемная кошка Буся и самоуверенный котан Николай.
Спектакль Театра "Солнышко" полон юмора и тепла. На серьезные темы с детьми создатели спектакля пытаются говорить на их языке! В спектакле много музыкальных номеров и даже светлого юмора. А, главное, традиционный для детского спектакля happy end, которого мы все ждем с большой надеждой!
Мега научное шоу для детей
Когда: 21 апреля, начало в 15:00
Где: Киевский культурный кластер "Краков"
Адрес: Русановская набережная 12/2
Стоимость: 350 гривен
В этом шоу дети отправляются в путешествие по невероятным мирам Химии и Физики. Две разные науки, но обе одинаково удивляют и поражают. А когда эксперименты проводит веселый профессор, это еще и смешно, ведь на празднике веселиться должны все — даже колбы и магниты.
В опытах шоу задействованы: ветер, огонь, сухой лед, жидкий азот, молния, магнитное поле, давление, взрывные реакции, крейзи изобретения, научные лайфхаки, электроопыты, музыка, шутки и многое другое.
Возраст гостей: 4+.
Детям до 6 лет разрешается не покупать билет только сопровождающему. Ребенок в таком случае садится на руки.
Кукольный спектакль "Золотой цыпленок"
Когда: 21 апреля, начало в 12:00
Где: Театр на Михайловской
Адрес: ул. Михайловская, 24-Ж
Стоимость: 250 гривен
Все мы знаем историю о курочке Рябе и мышке, разбившей золотое яичко. А вот если бы не разбила? В этом спектакле все именно так. Яйцо уцелело, но его украли Лисичка-сестричка и Волк-братик. А из яйца уже совсем скоро появился маленький Золотой цыпленок. И что с ним будет? Кто его воспитает и вырастит?
Вас ждут веселые танцы, песни и яркие костюмы — все будет сказочно, как никогда! Ведь в волшебных историях бывает все!
Мюзикл "Как казаки змея укрощали"
Когда: 21 апреля, начало в 12:00
Где: Киевская опера (Театр оперы и балета для детей и юношества)
Адрес: ул. Межигорская, 2
Стоимость: от 150 гривен
Это веселая казацкая забава об одной деревне, где живет казак Филипп и его любимая Ярина. А еще мы попадем во владения змея Рубайла, живущего с дочерью Змеючкой-Несмеючкой "занудной штучкой".
Кроме увлекательных приключений на сцене вас ждут танцы, шутки, песни и веселье. Мы поборем змея, развеселим его дочь и женим Ярину и Филиппа. А как именно это будет происходить, увидите во время нашего действа.
Кукольный спектакль "Золушка"
Когда: 21 апреля, начало в 14:00
Где: Киевский академический театр кукол
Адрес: ул. Грушевского, 1А
Стоимость: от 150 гривен
Сказочная история настоящей любви. История, в которой благие намерения находят свой путь, а влюбленные получают заслуженное счастье.
В замечательной постановке Юрия Сикало есть все: и остроумные диалоги, и смешные персонажи, и нежные и чувствительные моменты.
А декорация в виде настоящего сказочного замка и невероятно красивые куклы еще не оставили равнодушным ни одного зрителя.
Куда пойти взрослым в Киеве в воскресенье, 21 апреля
Шоу "Умный/смешной/красивый"
Когда: 21 апреля, начало в 19:00
Где: Urban Space 500
Адрес: ул. Бориса Гринченко, 9
Стоимость: 200 гривен
В этом шоу участники отвечают на вопросы ведущего правильно или забавно. И мы будем выяснять, кто же из участников шоу умный, смешной или красивый.
В этот вечер на сцене: Богдана Стаховская, Дима Павловский и Катя Накопьюк.
Ведущий: Виталий Шиндеровский.
Возраст гостей: 18+.
Трагикомедия в двух действиях "Кайдашева семья"
Когда: 21 апреля, начало в 17:00
Где: Киевский театр "Серебряный остров"
Адрес: ул. Платона Майбороды, 8 (Театральный зал)
Стоимость: от 100 гривен
Так о чем же действительно писал выдающийся украинский классик Иван Нечуй-Левицкий?
Все знают, что Кайдаши не поделили грушу, но почему они никак не могут прекратить ссоры? Почему рушится гармония в быту, семье, жизни, а в результате и в государстве в целом. Наверное, есть еще что-то, что не дает покоя Кайдашам. Что именно? Что мы не заметили, когда читали повесть и изучали ее в школе? Об этом обещают рассказать актеры "Серебряного острова".
Возраст гостей: 12+.
Подпольный киноклуб в Generator
Когда: 21 апреля, начало в 16:00
Где: Generator
Адрес: ул. Михаила Грушевского, 3
Стоимость: 400 гривен
"Подпольный киноклуб" – это формат, где комики как всегда очень смешно общаются о любимых фильмах. На этот раз общаемся о фильме "Звездные войны: Эпизод II — Атака клонов".
Приходите, будет не только смешно, но и очень интересно и познавательно.
В этот вечер творить комедию для вас будут: Анна Кочегура, Юра Коломиец, Егор Шатайло, Свят Загайкевич и Александр Жипецкий.
Комедия "Интим вечеринка"(21+)
Когда: 21 апреля, начало в 19:00
Где: Арт-студия "Темный Софит"
Адрес: ул. Владимирская 71 (вход со двора)
Стоимость: 500 гривен
По пьесе гениального, скандального, харизматичного, украинского драматурга Александра Неволько.
Шесть незнакомых между собой людей, случайно оказываются в закрытом имении на острове. События разворачиваются стремительно. Совершено ужасное преступление. Жертва требует наказания для преступника.
А вот кто же этот загадочный преступник? Именно это нужно выяснить героям пьесы.
Вас ждет запутанная детективная история и неожиданные сюжетные повороты.
Возраст гостей: 21+.
Богдан Богаченко. Третий стендап спешл
Когда: 21 апреля, начало в 19:00
Где: Komediant Stand Up Kyiv
Адрес: ул. Саксаганского, 1-г
Стоимость: от 350 гривен
Бодя Богаченко уже третий раз приготовил для вас час новых шуток, чтобы рабочая неделя закончилась с улыбкой на лице. Третий стендап спешл уже в Киеве.
Вход военным – бесплатный.
Возраст гостей – 16+.
Kyiv Modern Ballet. Болеро. Дождь. Раду Поклитару
Когда: 21 апреля, начало в 18:00
Где: Киевская опера (Театр оперы и балета для детей и юношества)
Адрес: ул. Межигорская, 2
Стоимость: от 250 гривен
"Болеро" Мориса Равеля – легендарная балетная партитура ХХ века, которая в исполнении артистов труппы "Киев Модерн-балет" получила совершенно непредсказуемую, смелую трактовку, проникнутую противоречивым духом нашего времени.
В собственной хореографической версии гениального произведения Раду Поклитар рассказывает о непрерывной, сизифовой борьбе индивидуумов за право на собственное "Я", за свою "несхожесть", за свободу от многоголового, многорукого спрута, по имени "толпа".
"Дождь" – это философский рассказ в форме хореографической сюиты о судьбах людей, невольно объединенных одним временем и пространством. Этническая музыка и контрастная ей музыка Иоганна Себастьяна Баха – словно голоса людей, говорящих на разных языках…
Творческая идея спектакля произрастает из идеи музыкальной (воплощая концепцию Раду Поклитару): общечеловеческие ценности объединяют разнообразные культуры и ментальности разных наций.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Киев начало затапливать. В столице наблюдается стремительное повышение уровня воды в реке Днепр. Всего в сутки вода успела подняться на 46 сантиметров и уровень реки остановился на отметке 607 сантиметров. По данным мониторинга, это самый высокий уровень воды этой весной.