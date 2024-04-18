Не нарвитесь на штраф: где в Киеве и области стоят TruCAM (список локаций)
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За превышение скоростного режима водителю придется отдать от 340 гривен
В Киеве и области постепенно увеличивается количество зон, где патрульные начинают работать с приборами TruCAM и контролировать скорость автомобилей. Стало известно, на каких локациях в столице и регионе полицейские будут использовать новую технику.
Сообщается, что TruCAM копы используют рядом с камерами автоматической фиксации скорости движения. Подробнее о расположении TruCAM рассказали в Патрульной полиции Украины.
Так, камеры устанавливают на аварийно-опасных участках и в местах концентрации ДТП, совершенных из-за нарушения водителями установленных ограничений скорости движения.
Об использовании TruCAM водителям будут сообщать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений. Кроме этого, в местах фиксации нарушений скоростного режима должен стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.
Также патрульные подчеркнули, что TruCAM полицейские используют рядом с камерами автоматической фиксации скорости движения, так как большая эффективность в контроле за соблюдением скоростного режима достигается только в сочетании сразу нескольких методов измерения.
Так, с 2024 года в Киеве и области появится 6 новых локаций, на которых будут использоваться TruCAM.
Новые локации с 2024 года в Киеве:
- P-30, Новоирпинская трасса, 0-6 км (новая зона);
- M-07, Гостомельское шоссе, 19-23 км (новая зона).
- Бульвар Леси Украинки (новая зона).
Где патрульные уже работают с TruCAM в Киеве :
- Проспект Бажана, проспект Берестейский (с 2018);
- Проспект Броварской, Столичное шоссе (с 2018 года);
- Улица Борщаговская, проспект Соборности (с 2019 г.);
- Проспект Академика Паладина, Кольцевая дорога (от проспекта Берестейского до площади Одесской), улица Академика Заболотного (с 2023 года);
Новые участки на Киевщине с 2024 года:
- M-03, Киев – Харьков – Довжанский: 24-49, 50-100 км (с 2020 и 2023 года), 103-126 км (новая зона);
- Борисполь: улица Киевский шлях (новая зона).
Где патрульные уже работают с TruCAM в Киевской области:
- M-01, Киев – Чернигов – Новые Яриловичи, 20-60 км (с 2019 года);
- M-05, Киев – Одесса, 15-143 км (с 2021 года);
- M-06, Киев – Чоп, 22-69 км (с 2021 года);
- M-07, Киев – Ковель – Ягодин, 39-79 км (с 2023 года);
- P-04, Киев – Фастов – Белая церковь – Тараща – Звенигородка, 113-124 км (с 2020 года);
- Белая Церковь: проспект Князя Владимира, улица Киевская, улица Леваневского (с 2019 года).
Какие ограничения скорости действуют в Украине
Правилами дорожного движения установлены следующие ограничения скорости:
- в жилых и пешеходных зонах не более 20 км/ч (п. 12.5 ПДД)
- в населенных пунктах — не более 50 км/ч (п. 12.4 ПДД)
- за пределами населенных пунктов не более 90 км/ч (п. 12.6 ПДД)
- на дорогах с разделительной полосой не более 110 км/ч (п. 12.6 ПДД)
- на автомагистралях не более 130 км/ч (п. 12.6 ПДД)
Какие штрафы за превышение скорости в Украине
- превышение лимита больше, чем на 20 км/ч – 340 гривен;
- превышение на 50 км/ч и более – 1700 гривен.
Если вы согласны с нарушением, то лучше оплатить оперативно — в случае платы в десятидневный срок от даты выписанного постановления предусмотрена скидка 50%. Этот стимул поощряет своевременную оплату и обеспечивает эффективное решение вопросов, связанных с нарушением правил дорожного движения.
Установленный срок оплаты штрафа – 30 дней – от вступления решения в силу станет окончательным. Если вообще не уплатить полную сумму в течение 30 дней, то такое определение подлежит принудительному исполнению органами государственной исполнительной службы, а лицо, совершившее правонарушение, из статуса правонарушителя переходит в статус должника.
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