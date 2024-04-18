Не нарвитесь на штраф: где в Киеве и области стоят TruCAM (список локаций)

За превышение скоростного режима водителю придется отдать от 340 гривен

В Киеве и области постепенно увеличивается количество зон, где патрульные начинают работать с приборами TruCAM и контролировать скорость автомобилей. Стало известно, на каких локациях в столице и регионе полицейские будут использовать новую технику.

Сообщается, что TruCAM копы используют рядом с камерами автоматической фиксации скорости движения. Подробнее о расположении TruCAM рассказали в Патрульной полиции Украины.

Так, камеры устанавливают на аварийно-опасных участках и в местах концентрации ДТП, совершенных из-за нарушения водителями установленных ограничений скорости движения.

Об использовании TruCAM водителям будут сообщать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений. Кроме этого, в местах фиксации нарушений скоростного режима должен стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

Также патрульные подчеркнули, что TruCAM полицейские используют рядом с камерами автоматической фиксации скорости движения, так как большая эффективность в контроле за соблюдением скоростного режима достигается только в сочетании сразу нескольких методов измерения.

Так, с 2024 года в Киеве и области появится 6 новых локаций, на которых будут использоваться TruCAM.

Новые локации с 2024 года в Киеве:

P-30, Новоирпинская трасса, 0-6 км (новая зона);

M-07, Гостомельское шоссе, 19-23 км (новая зона).

Бульвар Леси Украинки (новая зона).

Где патрульные уже работают с TruCAM в Киеве :

Проспект Бажана, проспект Берестейский (с 2018);

Проспект Броварской, Столичное шоссе (с 2018 года);

Улица Борщаговская, проспект Соборности (с 2019 г.);

Проспект Академика Паладина, Кольцевая дорога (от проспекта Берестейского до площади Одесской), улица Академика Заболотного (с 2023 года);

Новые участки на Киевщине с 2024 года:

M-03, Киев – Харьков – Довжанский: 24-49, 50-100 км (с 2020 и 2023 года), 103-126 км (новая зона);

Борисполь: улица Киевский шлях (новая зона).

Где патрульные уже работают с TruCAM в Киевской области:

M-01, Киев – Чернигов – Новые Яриловичи, 20-60 км (с 2019 года);

M-05, Киев – Одесса, 15-143 км (с 2021 года);

M-06, Киев – Чоп, 22-69 км (с 2021 года);

M-07, Киев – Ковель – Ягодин, 39-79 км (с 2023 года);

P-04, Киев – Фастов – Белая церковь – Тараща – Звенигородка, 113-124 км (с 2020 года);

Белая Церковь: проспект Князя Владимира, улица Киевская, улица Леваневского (с 2019 года).

Какие ограничения скорости действуют в Украине

Правилами дорожного движения установлены следующие ограничения скорости:

в жилых и пешеходных зонах не более 20 км/ч (п. 12.5 ПДД)

в населенных пунктах — не более 50 км/ч (п. 12.4 ПДД)

за пределами населенных пунктов не более 90 км/ч (п. 12.6 ПДД)

на дорогах с разделительной полосой не более 110 км/ч (п. 12.6 ПДД)

на автомагистралях не более 130 км/ч (п. 12.6 ПДД)

Какие штрафы за превышение скорости в Украине

превышение лимита больше, чем на 20 км/ч – 340 гривен;

превышение на 50 км/ч и более – 1700 гривен.

Если вы согласны с нарушением, то лучше оплатить оперативно — в случае платы в десятидневный срок от даты выписанного постановления предусмотрена скидка 50%. Этот стимул поощряет своевременную оплату и обеспечивает эффективное решение вопросов, связанных с нарушением правил дорожного движения.

Установленный срок оплаты штрафа – 30 дней – от вступления решения в силу станет окончательным. Если вообще не уплатить полную сумму в течение 30 дней, то такое определение подлежит принудительному исполнению органами государственной исполнительной службы, а лицо, совершившее правонарушение, из статуса правонарушителя переходит в статус должника.

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