Куди піти на вихідних у Києві дорослим та дітям: добірка цікавих заходів

На вас чекає насичений та яскравий вікенд

В умовах війни ми постійно перебуваємо у стані стресу та тривоги. Щоб трохи розслабитися та відволіктися від негативних думок, пропонуємо вам відвідати заходи, які пройдуть у ці вихідні в столиці.

На вас чекають стендапи, концерти, театральні вистави, творчі вечори та багато іншого. Дозвольте собі зарядитися енергією після робочого тижня та незабутньо проведіть час з найріднішими людьми: коханими, дітьми, родичами, друзями тощо.

Редакція "Телеграфу" підготувала для вас добірку яскравих івентів майбутнього вікенду, серед яких ви напевно зможете знайти щось цікаве та захоплююче.

Куди піти з дітьми в Києві в суботу, 20 квітня

Програма вихідного дня у Київському планетарії. "Хрумко і чарівна ракета"

Коли: 20 квітня, початок о 9:45

Де: Київський планетарій

Адреса: вул. Велика Васильківська, 57/3

Вартість: від 250 гривень

Програма вихідного дня у Київському планетарії. "Хрумко і чарівна ракета"

У казковій лісовій школі астрономії маленький Хрумко та його друг Куня вивчають космос, а потім на чарівній ракеті вирушають у неймовірну подорож Сонячною системою. Компанію їм складе добрий робот-провідник. Друзі дізнаються про сонячне затемнення, підлетять до Меркурія, Венери, Марса та його супутників, подолають небезпеку в поясі астероїдів, а потім наблизяться до планет-гігантів і навіть побачать комету.

Придбавши квитки на цей фільм ви зможете не тільки з користю провести час, але й отримаєте в подарунок анімаційно-ігрову програму з флешмобами та вікторинами, а також візьміть участь у захоплюючій космічній дискотеці від Київського Планетарію.

Вистава "Каракулі Каракуля"

﻿Коли: 20 квітня, початок об 11:00 та о 13:00

Де: Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра

Адреса: вул. Миропільська, 1

Вартість: 100 гривень

Вистава "Каракулі Каракуля"

Каракуль — митець, який бачить світ у "каракулях".

У рідному лісі, де живе Каракуль, не розуміють його мистецтва і тому він вирушає на пошуки каракульного світу, який зображує у своїх картинах.

У подорожі Каракуль зустрічає нових друзів, допомагає іншим звірам пізнати себе і навіть зустрічається із живим втіленням своїх "каракульних" фантазій, що живе у магічному світі.

Історія про самовираження та самопізнання завжди лишається актуальною для митців і мисткинь будь-якого віку.

Лялькова постанова "Кіт у чоботях"

﻿Коли: 20 квітня, початок о 12:00

Де: Київський академічний театр ляльок

Адреса: вул. Грушевського, 1-А

Вартість: від 150 гривень

Лялькова постанова "Кіт у чоботях"

Відома багатьом історія, написана великим казкарем Ш. Перро, не перестає дарувати теплі емоції як дітям, так і дорослим.

Недолугий Жак, звичайний працьовитий селянин, вже зневірився знайти в житті щастя і вибратися з бідності. Але у нього є Кіт — не просто домашній улюбленець, а справжній товариш, готовий підтримати господаря в будь-яку хвилину. Безстрашний хвостатий хитрун влаштовує грандіозну аферу, бореться з чудовиськами і вміло обводить лиходіїв навколо пальця! Чого не зробиш заради того, щоб друг набув свого щастя.

Спектакль "Комахи рятують світ"

﻿Коли: 20 квітня, початок о 12:00

Де: Театр на Михайлівській

Адреса: вул. Михайлівська, 24-Ж

Вартість: 300 гривень

Спектакль "Комахи рятують світ"

Навіть в світі найдобріших комах трапляються неприємності. Що якщо на вашому лузі з'являється шкідлива тля? Та ще й не одна, а в компанії спільників — колорадських жуків. Це спонукає наших дружніх героїв спільно шукати вихід і протистояти непроханим гостям. Звичайно, щирій дружбі неможливо що-небудь протиставити.

Театр маріонеток. "Сюрприз для тата"

﻿Коли: 20 квітня, початок о 12:00

Де: Київський культурний кластер "Краків"

Адреса: Русанівська набережна 12/2

Вартість: 300 гривень

Театр маріонеток. "Сюрприз для тата"

Була собі дружня ведмежа родина: Мама, Тато і синочок-ведмежатко. Та одного разу мамі довелося поїхати у відрядження на Північний полюс.

Ось тут і почались пригоди та випробування маленького Ведмежатка, яке залишилося з Татом вдома вдвох. У головних ролях — ведмеді.

Шоу-програма "Магія мильних бульбашок"

﻿Коли: 20 квітня, початок о 15:00

Де: Мала сцена Театру BEAT

Адреса: Мала Опера, вул. Дегтярівська, 5

Вартість: 350 гривень

Шоу-програма "Магія мильних бульбашок"

Шоу-програма "Магія мильних бульбашок" викликає справжнє захоплення у дітей і навіть у дорослих і складається з захоплюючого інтерактиву.

Ви побачите: дивовижні трюки з мильними бульбашками, маленькі бульбашки всередині великого пухира, вогняні мильні бульбашки, симпатичний мильний тортик, феєрверк з величезної кількості маленьких пухирців, створення рукава і шолома з мильних бульбашок для кожного з гостей та багото іншого.

Діти беруть безпосередню активну участь в шоу програмі і допомагають Чарівницям в створенні веселих пухирців та їх іграх.

Програма розрахована на дітей віком від 5 років.

Тривалість програми – 60 хвилин.

Куди піти дорослим в Києві в суботу, 20 квітня

Вистава "Конотопська відьма"

﻿Коли: 20 квітня, початок о 17:00 та о 19:30

Де: Будинок офіцерів Збройних сил України

Адреса: вул. М.Грушевського, 30/1

Вартість: від 200 гривень

Вистава "Конотопська відьма"

Відьми — норовливий народ: роблять не так, як їх просять, а так, як їм заманеться.

Вистава "Конотопська відьма" -це не чиста комедія, це – казка для дорослих з дуже жорстоким фіналом.

Театр тіней Teulis

﻿Коли: 20 квітня, початок о 16:00 та 18:30

Де: Національна музична академія Чайковського

Адреса: м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11

Вартість: від 190 гривень

Театр тіней Teulis

Teulis у своїх виставах поєднує висококласну акробатику, театр, оптичні ілюзії, відмінний музичний супровід і приголомшливі відеопроєкції. Шоу "Твоя тінь" — не виключення. Це історія режисера та його шляху до слави. Проходячи крізь творчі невдачі та пошуки нових форм, головний герой таки здобуває бажану нагороду — "Оскар".

Шоу містить взаємодію з глядацькою залою — когось з глядачів режисер обере для головної ролі у своїй картині.

Стендап в Comedy Room

﻿Коли: 20 квітня, початок о 17:00

Де: DoskaBar

Адреса: вул. Прорізна, 21

Вартість: 150 гривень

Стендап в Comedy Room

Вас очікує півтори години нових та перевірених жартів від 6 цікавих коміків. На сцені цього вечора вам підіймати настрій будуть: Євген Євсюков, Ігор Нерівний, Олександр Качура, Антон Сенін, Єгор Славуцький та Сергій Степанисько.

На вас чекає вечір гумору та яскравих жартів в яскравій компанії.

Комедія "Знайомство з кінчанням"

﻿Коли: 20 квітня, початок о 15:00

Де: Арт-студія "Темний Софіт"

Адреса: вул. Володимирська 71 (вхід із двору)

Вартість: 400 гривень

Комедія "Знайомство з кінчанням"

Самотня не молода жінка мріє про заміжжя. Скромно живучи у молитвах, вона сподівається на диво. Несподівано в квартирі з'являється абсолютно голий чоловік і ставить під сумнів всі її цінності та переконання.

Героїня сором'язлива і нерішуча, а непроханий гість — упевнений у собі і наполегливий. Чим же закінчиться це випадкове знайомство?

Майстер-клас "Арт-писанка". Містерія триває

﻿Коли: 20-21 квітня, початок о 15:00

Де: Етнопростір "Дерево Життя"

Адреса: вул. Костянтинівська 10/офіс 19 (вхід із двору), 1 хв пішки від метро "Контрактова площа"

Вартість: 600 гривень

Під мірне потріскування свічки ви зможете:

- опанувати традиційну техніку воскового розпису;

- дізнатися більше про традиційну символіку, магічне та ритуальне значення писанки;

- надихнутися прикладами мистецьких творів українських авангардистів;

- відтворити елементи композицій супрематистів, кубофутуристів, бойчукістів на великодньому яйці

- або надати перевагу автентичним орнаментам.

Ваша писанка буде неповторною!

Куди піти з дітьми в Києві в неділю, 21 квітня

Вистава "Коти-біженці"

﻿Коли: 21 квітня, початок о 12:00

Де: Театр на Троєщині

Адреса: вул. Градинська, 5

Вартість: 200 гривень

Вистава "Коти-біженці"

Кошеня на ім’я Персик загубився і потрапив до дивного Котячого клубу, де живуть "коти-біженці"… І, як би сильно Персик не хотів додому, відтепер він один з них. Як взяти себе в лапи і перестати панікувати? Як замість того аби постійно нюняти — навчитись допомагати і підтримувати інших? Про це добре знають відважна кішка Маруся, невгамовна киця Буся та самовпевнений котан Микола.

Вистава Театру "Сонечко" сповнена гумором і теплом. На серйозні теми з дітками творці вистави намагаються говорити їх мовою! У виставі багато музичних номерів та навіть світлого гумору. А, головне, традиційний для дитячої вистави happy end, на який ми всі чекаємо звеликою надією!

Мега наукове шоу для дітей

﻿Коли: 21 квітня, початок о 15:00

Де: Київський культурний кластер "Краків"

Адреса: Русанівська набережна 12/2

Вартість: 350 гривень

Мега наукове шоу для дітей

У цьому шоу діти відправляються у подорож по неймовірним світам Хіміїї та Фізики. Дві різні науки, але обидві однаково дивують та вражають. А коли експерименти проводить веселий професор, то це ще й смішно, адже на святі веселитися мають всі — навіть колби та магніти.

У дослідах шоу задіяні: вітер, вогонь, сухий лід, рідкий азот, блискавка, магнітне поле, тиск, вибухові реакції, крейзі винаходи, наукові лайфхаки, електро досліди, музика, жарти та багато іншого.

Вік гостей: 4+.

Дітям до 6 років дозволяється не купляти квиток, тільки супроводжуючому. Дитина в такому випадку сідає на руки.

Ляльковий спектакль "Золоте курчатко"

﻿Коли: 21 квітня, початок о 12:00

Де: Театр на Михайлівській

Адреса: вул. Михайлівська, 24-Ж

Вартість: 250 гривень

Ляльковий спектакль "Золоте курчатко"

Усі ми знаємо історію про курочку Рябу та мишку, яка розбила золоте яєчко. А от, якби не розбила? У цій виставі все саме так. Яйце вціліло, але його вкрали Лисичка-сестричка і Вовчик-братик. А з яйця вже зовсім скоро з’явиться маленьке Золоте курчатко. І що з ним буде? Хто його виховає і виростить?

На вас чекають веселі танці, пісні, яскраві костюми — все буде казково, як ніколи! Адже у чарівних історіях буває все!

Мюзикл "Як козаки змія приборкували"

﻿Коли: 21 квітня, початок о 12:00

Де: Київська опера (Театр опери і балету для дітей та юнацтва)

Адреса: вул. Межигірська, 2

Вартість: від 150 гривень

Мюзикл "Як козаки змія приборкували"

Це весела козацька забава про одне село, де живе козак Пилип та його кохана Ярина. А ще ми потрапимо до володінь змія Рубайла, який живе з донькою Зміючкою-Несміючкою "занудною штучкою". Цей змій вважає себе за доброго і мудрого, а насправді, справжня зміюка зміюкою.

Окрім захоплюючих пригод на сцені вас чекають танці, жарти, пісні та веселощі. Ми поборемо змія, розвеселимо його доню та одружимо Ярину і Пилипа. А як саме це все буде відбуватися, побачите під час нашого дійства.

Ляльковий спектакль "Попелюшка"

﻿Коли: 21 квітня, початок о 14:00

Де: Київський академічний театр ляльок

Адреса: вул. Грушевського, 1А

Вартість: від 150 гривень

Ляльковий спектакль "Попелюшка"

Казкова історія справжнього кохання. Історія, в якій добрі наміри знаходять свій шлях, а закохані отримують заслужене щастя.

У чудовій постановці Юрія Сікало є все: і дотепні діалоги, і смішні персонажі, і ніжні та чутливі моменти.

А декорація у вигляді справжнього казкового замку і неймовірно гарні ляльки ще не залишили байдужим жодного глядача.

Куди піти дорослим в Києві в неділю, 21 квітня

Шоу "Розумний/смішний/вродливий"

﻿Коли: 21 квітня, початок о 19:00

Де: Urban Space 500

Адреса: вул. Бориса Грінченка, 9

Вартість: 200 гривень

Шоу "Розумний/смішний/вродливий"

У цьому шоу учасники відповідають на запитання ведучого правильно, або кумедно. І ми будемо з’ясовувати, хто ж з учасників шоу розумний, смішний чи вродливий.

Цього вечора на сцені: Богдана Стаховська, Діма Павловський та Катя Накоп'юк.

Ведучий: Віталій Шиндеровський.

Вік гостей: 18+.

Трагікомедія на дві дії "Кайдашева сім'я"

﻿Коли: 21 квітня, початок о 17:00

Де: Київський театр "Срібний острів"

Адреса: вул. Платона Майбороди, 8 (Театральна зала)

Вартість: від 100 гривень

Трагікомедія на дві дії "Кайдашева сім'я"

Так про що ж насправді писав видатний український класик Іван Нечуй-Левицький?

Усі знають, що Кайдаші не поділили грушу, але чому ж вони ніяк не можуть припинити сварки? Чому руйнується гармонія в побуті, родині, житті, а в результаті і в державі в цілому. Мабуть, є ще щось, що не дає Кайдашам спокою. Що саме? Що ми не помітили, коли читали повість і вивчали її в школі? Про це обіцяють розповісти Вам актори "Срібного острова".

Вік гостей: 12+.

Підпільний кіноклуб в Generator

﻿Коли: 21 квітня, початок о 16:00

Де: Generator

Адреса: вул. Михайла Грушевського, 3

Вартість: 400 гривень

Підпільний кіноклуб в Generator

"Підпільний кіноклуб"- це формат, де коміки як завжди дуже смішно спілкуються про улюблені фільми. Цього разу спілкуємось про фільм "Зоряні війни: Епізод ІІ — Атака клонів".

Приходьте, буде не тільки смішно, а й дуже цікаво і пізнавально.

В цей вечір творити комедію для вас будуть: Ганна Кочегура, Юра Коломієць, Єгор Шатайло, Свят Загайкевич та Олександр Жипецький.

Комедiя "Інтим вечірка"(21+)

﻿Коли: 21 квітня, початок о 19:00

Де: Арт-студія "Темний Софіт"

Адреса: вул. Володимирська 71 (вхід із двору)

Вартість: 500 гривень

Комедiя "Інтим вечірка"

За п’єсою генiального, скандального, харизматичного, українського драматурга Олександра Неволько

Шість не знайомих між собою людей, випадково опинилися у закритому маєтку на острові. Події разгортаються стрімко. Скоєно жахливий злочин. Жертва вимагає покарання злодію.

А от хто ж цей загадковий злодій? Саме це й потрібно з’ясувати героям п’єси.

На вас чекає заплутана детективна історія та неочікувані сюжетні повороти.

Вік гостей: 21+.

Богдан Богаченко. Третий стендап спешл

﻿Коли: 21 квітня, початок о 19:00

Де:Komediant Stand Up Kyiv

Адреса: вул. Саксаганського, 1-г

Вартість: від 350 гривень

Богдан Богаченко. Третий стендап спешл

Бодя Богаченко вже втретє приготував для вас годину нових жартів, щоб робочий тиждень закінчився з посмішкою на обличчі. Третій стендап спешл

Вхід військовим — безкоштовний.

Вік гостей — 16+.

Kyiv Modern Ballet. Болеро. Дощ. Раду Поклітару

﻿Коли: 21 квітня, початок о 18:00

Де: Київська опера (Театр опери і балету для дітей та юнацтва)

Адреса: вул. Межигірська, 2

Вартість: від 250 гривень

Kyiv Modern Ballet. Болеро. Дощ. Раду Поклітару

"Болеро" Моріса Равеля – легендарна балетна партитура ХХ століття, що у виконанні артистів трупи "Київ Модерн-балет" отримала цілком непередбачуване, сміливе трактування, просякнуте суперечливим духом нашого часу.

У власній хореографічній версії геніального твору Раду Поклітару розповідає про безперервну, сізіфову боротьбу індивідуумів за право на власне "Я", за свою "несхожість", за свободу від багатоголового, багаторукого спрута, на ім’я "натовп".

"Дощ" – це філософська розповідь у формі хореографічної сюїти про долі людей, мимоволі об’єднаних одним часом і простором. Етнічна музика, та контрастна їй музика Йоганна Себастьяна Баха – немов голоси людей, котрі розмовляють різними мовами…

Творча ідея вистави виростає з ідеї музичної (втілюючи концепцію Раду Поклітару): загальнолюдські цінності єднають різноманітні культури, й ментальності різних націй.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Київ почало затоплювати. У межах столиці спостерігається стрімке підвищення рівня води у річці Дніпро. Усього за добу вода встигла піднятися на 46 сантиметрів і рівень річки зупинився на позначці 607 сантиметрів. За даними моніторингу, це найвищий рівень води цієї весни.