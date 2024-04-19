Киеврада планирует передать имущество города столичному университету

Имущество было закреплено за Киевским университетом им. Б. Гринченко

В Киевской городской раде рассматривается решение о закреплении на праве хозяйственного ведения за Киевским столичным университетом имени Бориса Гринченко имущества коммунальной собственности города. Этот проект решения касается общежития №2.

Об этом говорится на официальном сайте рады. Слияние двух учреждений Муниципального учреждения высшего образования "Киевская академия искусств" и Киевского университета имени Бориса Гринченко в 2022 году привело к созданию КСУ, которое теперь получает в свое распоряжение необходимую материально-техническую базу для дальнейшего развития.

В пояснительной записке указано, что за университетом было закреплено право на имущество, за исключением объектов жилищного фонда. А именно общежития на бульваре И. Шамо, 18/2. Общая площадь постройки 1119,50 кв.м. Балансовая стоимость на 1 апреля составляет 6,25 миллиона гривен.

"Проект решения разработан в соответствии со статьями 319, 327 Гражданского кодекса Украины, статьи 136 Хозяйственного кодекса Украины, законов Украины "О местном самоуправлении в Украине", "О столице Украины – городе-герое Киеве", "О высшем образовании", учитывая решения Киевской городской рады от 15 декабря 2011 года № 844/7080 "Об упорядочении принятия имущества в коммунальную собственность территориальной громады города Киева, передачи его во владение и пользование, передачи в сферу управления районных в городе Киеве государственных администраций, закрепление имущества на праве хозяйственного ведения или оперативного управления", от 23 июня 2022 года № 4754/4795 "О реорганизации Муниципального учреждения высшего образования "Киевская академия искусств" и Киевского университета имени Бориса Гринченко путем слияния и образования Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко", распоряжение Киевского городского головы от 25 декабря года № 1280 "Об утверждении передаточных актов Муниципального заведения высшего образования "Киевская академия искусств" и Киевского университета имени Бориса Гринченко"", — говорится в проекте решения.

Ранее "Телеграф" писал, что Киевраде планирует выделить церкви на Оболони земельный участок стоимостью 4 миллиона гривен. Территория будет использоваться для обустройства зеленой зоны вокруг молитвенного дома.