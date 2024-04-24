Киев затапливает: вода в Днепре поднялась до рекордного уровня (фото, видео)
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Заливает детские площадки
Уровень Днепра в пределах Киева продолжает повышаться, за сутки вода поднялась еще на 8 см. Теперь уровень составляет 644 см над "0" поста.
Об этом сообщает КМВА. Это новый рекорд половодья в этом году в столице.
Остается I (желтый) уровень опасности гидрологических явлений.
"Однако на данный момент половодья Киеву угрозы не несет. Аварийные подтопления по городу не зафиксированы. Промышленные объекты и жилые массивные города вне опасности. Мониторинг нынешнего половодья продолжается ", — отмечают в администрации.
В столице затапливают набережные и парки. В частности, высокая вода в парке Муромец и Гидропарка. В воде очутились детские и спортивные площадки. Подтопило зоны отдыха.
Корреспондент "Телеграфа" побывал на набережной Киева и показал последствия половодья.
Пешеходные дорожки просто залило. В некоторых местах их не перейти.
На фото видно, что Днепр набрал много воды.
Большие лужи стоят к парапету.
Напомним, синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха в ближайшие дни в Киеве. Максимальные +18 градусов прогнозируются в конце недели.
Но ожидается дождь с грозой. Предусматриваются свежие сильные ветры 10-13 м/с.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве прошел "желтый" дождь, удививший жителей и гостей столицы. По мнению специалистов, пыль из Сахары в атмосфере над нашей страной будет оставаться вплоть до пятницы.