Киев затапливает: вода в Днепре поднялась до рекордного уровня (фото, видео)

Заливает детские площадки

Уровень Днепра в пределах Киева продолжает повышаться, за сутки вода поднялась еще на 8 см. Теперь уровень составляет 644 см над "0" поста.

Об этом сообщает КМВА. Это новый рекорд половодья в этом году в столице.

Остается I (желтый) уровень опасности гидрологических явлений.

"Однако на данный момент половодья Киеву угрозы не несет. Аварийные подтопления по городу не зафиксированы. Промышленные объекты и жилые массивные города вне опасности. Мониторинг нынешнего половодья продолжается ", — отмечают в администрации.

В столице затапливают набережные и парки. В частности, высокая вода в парке Муромец и Гидропарка. В воде очутились детские и спортивные площадки. Подтопило зоны отдыха.

Корреспондент "Телеграфа" побывал на набережной Киева и показал последствия половодья.

Пешеходные дорожки просто залило. В некоторых местах их не перейти.

На фото видно, что Днепр набрал много воды.

Большие лужи стоят к парапету.

Напомним, синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха в ближайшие дни в Киеве. Максимальные +18 градусов прогнозируются в конце недели.

Но ожидается дождь с грозой. Предусматриваются свежие сильные ветры 10-13 м/с.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве прошел "желтый" дождь, удививший жителей и гостей столицы. По мнению специалистов, пыль из Сахары в атмосфере над нашей страной будет оставаться вплоть до пятницы.