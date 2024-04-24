Київ затоплює: вода в Дніпрі піднялася до рекордного рівня (фото, відео)

Заливає дитячі майданчики

Рівень Дніпра в межах Києва продовжує підвищуватися, за добу вода піднялася ще на 8 см. Тепер рівень становить 644 см над "0" поста.

Про це повідомляє КМВА. Це новий рекорд водопілля цього року в столиці.

Залишається І (жовтий) рівень небезпеки гідрологічних явищ.

"Проте на даний момент водопілля Києву загрози не несе. Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза небезпекою. Моніторинг цьогорічного водопілля триває", — зазначають в адміністрації.

У столиці затоплює набережні та парки. Зокрема висока вода в парку Муромець та Гідропарку. У воді опинилися дитячі та спортивні майданчики. Підтопило зони відпочинку.

Кореспондент "Телеграфу" побував на набережній Києва та показав наслідки водопілля.

Пішохідні доріжки просто залило. В деяких місцях їх не перейти.

На фото видно, що Дніпро набрав багато води.

Величезні калюжі стоять до парапету.

Нагадуємо, синоптики прогнозують підвищення температури повітря найближчими днями у Києві. Максимальні +18 градусів прогнозуються у кінці тижня.

Але очікується дощ із грозою. Передбачаються свіжі-сильні вітри 10-13 м/с.

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві пройшов "жовтий" дощ, який здивував мешканців і гостей столиці. На думку фахівців, пил із Сахари в атмосфері над нашою країною залишатиметься аж до п’ятниці.