Сколько стоит доллар на черном рынке в Киеве: актуальный курс валют
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Цена на евро почти не изменилась
Курс иностранных валют на рынке продолжает колебаться. За сутки доллар у НБУ упал, а в обменниках держится вчерашняя цена.
Евро подешевел всего на несколько копеек. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
25 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 39,47 грн
Евро (EUR): 42,18 грн
Злотый (PLN): 9,76 грн
Канадский доллар (CAD): 28,83 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,16 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 39,80 грн
Евро (EUR): 42,82 грн
Злотый (PLN): 9,89 грн
Канадский доллар (CAD): 29,08 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,55 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара почти не изменился за сутки.
Покупка: 39,75 грн
Продажа: 39,85 грн
Ранее "Телеграф" писал, каким будет курс доллара в 2024 году. Показатели зависят от действий Национального банка, поэтому цена доллара может быть на любом уровне.