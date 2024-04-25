Сколько стоит доллар на черном рынке в Киеве: актуальный курс валют

Цена на евро почти не изменилась

Курс иностранных валют на рынке продолжает колебаться. За сутки доллар у НБУ упал, а в обменниках держится вчерашняя цена.

Евро подешевел всего на несколько копеек. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

25 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,47 грн

Евро (EUR): 42,18 грн

Злотый (PLN): 9,76 грн

Канадский доллар (CAD): 28,83 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,16 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,80 грн

Евро (EUR): 42,82 грн

Злотый (PLN): 9,89 грн

Канадский доллар (CAD): 29,08 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,55 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара почти не изменился за сутки.

Покупка: 39,75 грн

Продажа: 39,85 грн

Ранее "Телеграф" писал, каким будет курс доллара в 2024 году. Показатели зависят от действий Национального банка, поэтому цена доллара может быть на любом уровне.