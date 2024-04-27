Квартиры в Киеве по заниженным ценам: ТОП-3 жилья, которые срочно продают

На квартиры имеются документы

В Киеве наблюдается стабильное подорожание стоимости жилья. Но на рынке недвижимости можно найти интересные предложения по заниженным ценам.

"Телеграф" подобрал ТОП-3 квартиры в Киеве, которые продаются в связи с переездом.

Первое предложение находится в Деснянском районе столицы по улице Закревского (Троещина). Продавец предлагает двухкомнатную квартиру за 78 тысяч долларов. Общая площадь жилья — 70 кв.м.

"Квартира жилая, в очень хорошем состоянии как на фото, делали все как для себя, продается с техникой мебели, даже с посудой", — отмечает владелец.

Жилье с ремонтом и нестарой мебелью и сантехникой. Сделан дополнительный тамбур с дверью. В квартире теплый пол. Также есть новый кондиционер.

Владелец квартиры отмечает, что с документами все в порядке, продает жилье в связи с переездом в другую страну.

Второе предложение находится в Дарницком районе на улице Драгоманова (Позняки). За 99 тысяч долларов предлагают четырехкомнатную квартиру.

Общая площадь квартиры — 113 кв.м. Удачная планировка: все комнаты отдельные, холл с окном, кухня, 2 санузла, 2 застекленные лоджии, ванная, душевая.

Владелец уверяет, что продает квартиру в связи с переездом. Обещает, что новый владелец получит ключи после подписания договора.

Третье предложение тоже находится в Дарницком районе по улице Ревуцкого (Харьковская). Продают трехкомнатную квартиру за 159 тысяч долларов.

Общая площадь жилья – 105 кв.м. Квартира со свежим ремонтом.

"Просторная кухня 16 кв.м и три отдельные комнаты. Квартира полностью укомплектована прекрасной дорогой мебелью и техникой, сантехника бредовых производителей", — говорится в объявлении.

В каждой комнате есть кондиционеры. В квартире два санузла.

Владелец отмечает, что продает квартиру в связи с переездом в частный дом. Жилье со всеми необходимыми документами.

Ранее "Телеграф" писал, сколько стоят квартиры в новостройках Киева. Дороже всего жилье в столице традиционно продают в Печерском районе.