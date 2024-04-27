Квартири в Києві по заниженим цінам: ТОП-3 житла, які терміново продають

На квартири маються документи

У Києві спостерігається стабільне подорожчання вартості житла. Але на ринку нерухомості можна знайти цікаві пропозиції за заниженими цінами.

"Телеграф" підібрав ТОП-3 квартири в Києві, які продаються у зв'язку з переїздом.

Перша пропозиція знаходиться у Деснянському районі столиці на вулиці Закревського (Троєщина). Продавець пропонує двокімнатну квартиру за 78 тисяч доларів. Загальна площа помешкання — 70 кв.м.

"Квартира житлова, в дуже хорошому стані як на фото, робили все як для себе, продається з технікою меблів, навіть з посудом", — зазначає власник.

Житло з ремонтом та нестарими меблями та сантехнікою. Зроблений додатковий тамбур з дверима. У квартирі тепла підлога. Також є новенький кондиціонер.

Власник помешкання зазначає, що з документами все в порядку, продає житло у зв'язку з переїздом до іншої країни.

Друга пропозиція знаходиться у в Дарницькому районі на вулиці Драгоманова (Позняки). За 99 тисяч доларів пропонують 4-кімнатну квартиру.

Загальна площа помешкання — 113 кв.м. Вдале планування: всі кімнати окремі, хол з вікном, кухня, 2 санвузли, 2 засклені лоджії, ванна, душова.

Власник запевняє, що продає квартиру у зв'язку із переїздом. Обіцяє, що новий власник отримає ключі одразу після підписання договору.

Третя пропозиція теж знаходиться в Дарницькому районі на вулиці Ревуцького (Харківська). Продають 3-кімнатну квартиру за 159 тисяч доларів.

Загальна площа житла — 105 кв.м. Квартира зі свіженьким ремонтом.

"Простора кухня 16 кв.м та три окремі кімнати. Квартира повністю укомплектована чудовими дорогими меблями та технікою, сантехніка брендових виробників", — йдеться в оголошенні.

У кожній кімнаті та кухні є кондиціонери. У помешканні два санвузли.

Власник зазначає, що продає квартиру у зв'язку з переїздом до приватного будинку. Житло з усіма необхідними документами.

Раніше "Телеграф" писав, скільки коштують квартири в новобудовах Києва. Найдорожче жило в столиці традиційно продаються в Печерському районі.