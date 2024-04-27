Квартири в Києві по заниженим цінам: ТОП-3 житла, які терміново продають
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На квартири маються документи
У Києві спостерігається стабільне подорожчання вартості житла. Але на ринку нерухомості можна знайти цікаві пропозиції за заниженими цінами.
"Телеграф" підібрав ТОП-3 квартири в Києві, які продаються у зв'язку з переїздом.
Перша пропозиція знаходиться у Деснянському районі столиці на вулиці Закревського (Троєщина). Продавець пропонує двокімнатну квартиру за 78 тисяч доларів. Загальна площа помешкання — 70 кв.м.
"Квартира житлова, в дуже хорошому стані як на фото, робили все як для себе, продається з технікою меблів, навіть з посудом", — зазначає власник.
Житло з ремонтом та нестарими меблями та сантехнікою. Зроблений додатковий тамбур з дверима. У квартирі тепла підлога. Також є новенький кондиціонер.
Власник помешкання зазначає, що з документами все в порядку, продає житло у зв'язку з переїздом до іншої країни.
Друга пропозиція знаходиться у в Дарницькому районі на вулиці Драгоманова (Позняки). За 99 тисяч доларів пропонують 4-кімнатну квартиру.
Загальна площа помешкання — 113 кв.м. Вдале планування: всі кімнати окремі, хол з вікном, кухня, 2 санвузли, 2 засклені лоджії, ванна, душова.
Власник запевняє, що продає квартиру у зв'язку із переїздом. Обіцяє, що новий власник отримає ключі одразу після підписання договору.
Третя пропозиція теж знаходиться в Дарницькому районі на вулиці Ревуцького (Харківська). Продають 3-кімнатну квартиру за 159 тисяч доларів.
Загальна площа житла — 105 кв.м. Квартира зі свіженьким ремонтом.
"Простора кухня 16 кв.м та три окремі кімнати. Квартира повністю укомплектована чудовими дорогими меблями та технікою, сантехніка брендових виробників", — йдеться в оголошенні.
У кожній кімнаті та кухні є кондиціонери. У помешканні два санвузли.
Власник зазначає, що продає квартиру у зв'язку з переїздом до приватного будинку. Житло з усіма необхідними документами.
Раніше "Телеграф" писав, скільки коштують квартири в новобудовах Києва. Найдорожче жило в столиці традиційно продаються в Печерському районі.