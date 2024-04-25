На Львовщине на пункте приема металлолома раздался взрыв: есть погибшие и раненые
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Правоохранители открыли уголовное производство
В среду, 24 апреля, в селе Старый Яр Яворивского района Львовской области произошел взрыв на пункте приема металлолома. В результате происшествия погибли два человека.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины. Там отметили, что в результате инцидента еще одна женщина получила телесные повреждения и сейчас находится в больнице.
Как предварительно установили правоохранители, 24 апреля 58-летняя жительница одного из сел Яворивского района вместе со своим 54-летним соседом привезли металлические предметы на пункт приема металлолома, расположенный в селе Старый Яр. Во время взвешивания металла произошел взрыв, в результате которого на месте происшествия погибли мужчина, привезший металлолом и владелица пункта приема – 42-летняя местная жительница. Приехавшая с погибшим женщина получила многочисленные травмы и сейчас находится в больнице.
На месте происшествия работают следователи, специалисты-взрывотехники и специалисты-криминалисты полиции Львовщины, а также сотрудники Яворовского районного отдела полиции. Правоохранители проводят осмотры, устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причину взрыва.
По факту возбуждено уголовное производство по ст.264 (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы сроком до трех лет или лишение свободы на тот же срок.
Как пишет издание ZAXID.NET, во Львовском областном центре эктренной медицинской помощи рассказали, что 58-летнюю пострадавшую с термическими ожогами лица, всех конечностей и множественными ранами на теле доставили бригадой медицины катастроф во львовскую больницу святого Пантелеймона.
Напомним, в лесу близ села Колпитов Владимирского района Волынской области обнаружили тела трех местных жителей. Трагедия произошла 14 марта.