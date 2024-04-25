На Львовщине на пункте приема металлолома раздался взрыв: есть погибшие и раненые

Правоохранители открыли уголовное производство

В среду, 24 апреля, в селе Старый Яр Яворивского района Львовской области произошел взрыв на пункте приема металлолома. В результате происшествия погибли два человека.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины. Там отметили, что в результате инцидента еще одна женщина получила телесные повреждения и сейчас находится в больнице.

Как предварительно установили правоохранители, 24 апреля 58-летняя жительница одного из сел Яворивского района вместе со своим 54-летним соседом привезли металлические предметы на пункт приема металлолома, расположенный в селе Старый Яр. Во время взвешивания металла произошел взрыв, в результате которого на месте происшествия погибли мужчина, привезший металлолом и владелица пункта приема – 42-летняя местная жительница. Приехавшая с погибшим женщина получила многочисленные травмы и сейчас находится в больнице.

На месте происшествия работают следователи, специалисты-взрывотехники и специалисты-криминалисты полиции Львовщины, а также сотрудники Яворовского районного отдела полиции. Правоохранители проводят осмотры, устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причину взрыва.

По факту возбуждено уголовное производство по ст.264 (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы сроком до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Старый Яр на карте

Как пишет издание ZAXID.NET, во Львовском областном центре эктренной медицинской помощи рассказали, что 58-летнюю пострадавшую с термическими ожогами лица, всех конечностей и множественными ранами на теле доставили бригадой медицины катастроф во львовскую больницу святого Пантелеймона.

Напомним, в лесу близ села Колпитов Владимирского района Волынской области обнаружили тела трех местных жителей. Трагедия произошла 14 марта.