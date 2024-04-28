В одному з районів Києва пролунав вибух: є поранені (фото)

У поліції повідомили про подробиці

У Святошинському районі Києва стався вибух біля однієї з багатоповерхівок. Правоохоронці встановлюють обставини.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва. Внаслідок події двоє чоловіків отримали травми та були госпіталізовані до лікарні.

Повідомлення про вибух біля однієї з багатоповерхівок Святошинського району надійшло до поліції сьогодні вночі. На місце черговий скерував слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь поліції, вибухотехніків та медиків.

Встановлено, що внаслідок вибуху, який стався ймовірно від підриву гранати, постраждало двоє чоловіків. Потерпілих госпіталізовано до медичного закладу.

За вказаним фактом Святошинським управлінням поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 263 — (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Нагадаємо, 21 квітня в Голосіївському районі Києва пролунав вибух. В результаті загинув чоловік.