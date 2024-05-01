Могут остановить и досмотреть каждого: в центре Киева работает СБУ (фото)

Основные локации — Софиевская и Михайловская площади

В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) проводит плановые мероприятия по безопасности. Это делается для проверки и усиления контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, а также людных мест.

В этих местах возможно ограничение движения. Об этом сообщает СБУ в Facebook.

"Служба безопасности проводит плановые контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории Шевченковского района Киева. Среди основных локаций — Софийская и Михайловская площади и близлежащая местность", — говорится в сообщении.

Шевченковский район на карте

Отмечается, что к мерам также было привлечение Управления государственной охраны, Национальная полиция, Военная служба правопорядка ВСУ и другие подразделения, стоящие на обороне столицы.

Во время мероприятий безопасности силовики:

производят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обращению предметов;

проверяют граждан, которые находятся на территории центральной части города.

СБУ отмечает, что отработки будут проходить с учетом правового режима военного положения.

При их проведении возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта. Поэтому при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.

Ранее "Телеграф" писал, что, по данным СБУ, в Польше задержали российского агента, который предложил спецслужбам РФ покушаться на президента Украины Владимира Зеленского. Убить главу государства хотели в польском аэропорту Жешув-Ясенко.