Можуть зупинити та доглянути кожного: у центрі Києва працює СБУ (фото)

Основні локації — Софіївська та Михайлівська площі

У Києві Служба безпеки України (СБУ) проводить планові безпекові заходи. Робиться це задля перевірки та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних обʼєктів, а також людяних місць.

У цих місцях можливе обмеження руху. Про це інформує СБУ у Facebook.

"Служба безпеки проводить планові контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Шевченківського району Києва. Серед основних локацій – Софійська і Михайлівська площі та прилегла місцевість", — йдеться у повідомленні.

Шевченківський район на мапі

Зазначається, що до заходів також було залучення Управління державної охорони, Національну поліцію, Військову службу правопорядку ЗСУ та інші підрозділи, які стоять на обороні столиці.

Під час безпекових заходів силовики:

проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території центральної частини міста.

СБУ наголошує, що відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту. Тож при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.

Раніше "Телеграф" писав, що, за даними СБУ, у Польщі затримали російського агента, який запропонував спецслужбам РФ здійснити замах на президента України Володимира Зеленського. Вбити голову держави хотіли у польському аеропорту Жешув-Ясенка.