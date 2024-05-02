Работа в Киеве для приезжих: ТОП-5 вакансий с проживанием

Компании обещают хороший заработок

Война в Украине заставила миллионы людей покинуть свои дома. Многие из них ищут убежища и возможность трудоустроиться в других городах, в частности, в Киеве. В столице есть много вакансий, предлагающих не только достойную зарплату, но и проживание.

"Телеграф" рассмотрел ТОП-5 вакансий для приезжих.

Чаще всего ищут грузчиков, в том числе на склад. Работникам обещают от 19 до 25 тысяч гривен в месяц.

Также компания предлагает помощь с жильем. Работа подойдет и для мужчин и женщин.

Не менее популярной вакансией является охранник. Компании предлагают удобный график и место жительства.

К сожалению, не указывают заработную плату, но в среднем в Киеве специалисты получают около 15-20 тысяч гривен в месяц.

Часто встречается работа няни. Кандидатом обещают достаточно высокую зарплату – от 35 до 50 тысяч гривен.

Место проживание гарантировано. Однако такая работа очень ответственна и требует опыта.

В столицу приглашают на работу горничных. Заработная плата около 10-15 тысяч гривен.

Оплата труда не очень высока, но предоставляют место жительства. Также плюс этой вакансии – берут без опыта работы. Компании обещают всему научить.

Также можно найти вакансию продавца-кассира, которому гарантируют жилье. Платить за месяц обещают около 18 тысяч гривен.

Опыт работы не требует. Предлагают гибкий график работы.

Ранее "Телеграф" писал о ТОП-5 вакансиях дистанционно. Все что вам нужно это иметь ноутбук или компьютер и стабильный интернет.