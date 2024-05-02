Работа в Киеве для приезжих: ТОП-5 вакансий с проживанием
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Компании обещают хороший заработок
Война в Украине заставила миллионы людей покинуть свои дома. Многие из них ищут убежища и возможность трудоустроиться в других городах, в частности, в Киеве. В столице есть много вакансий, предлагающих не только достойную зарплату, но и проживание.
"Телеграф" рассмотрел ТОП-5 вакансий для приезжих.
Чаще всего ищут грузчиков, в том числе на склад. Работникам обещают от 19 до 25 тысяч гривен в месяц.
Также компания предлагает помощь с жильем. Работа подойдет и для мужчин и женщин.
Не менее популярной вакансией является охранник. Компании предлагают удобный график и место жительства.
К сожалению, не указывают заработную плату, но в среднем в Киеве специалисты получают около 15-20 тысяч гривен в месяц.
Часто встречается работа няни. Кандидатом обещают достаточно высокую зарплату – от 35 до 50 тысяч гривен.
Место проживание гарантировано. Однако такая работа очень ответственна и требует опыта.
В столицу приглашают на работу горничных. Заработная плата около 10-15 тысяч гривен.
Оплата труда не очень высока, но предоставляют место жительства. Также плюс этой вакансии – берут без опыта работы. Компании обещают всему научить.
Также можно найти вакансию продавца-кассира, которому гарантируют жилье. Платить за месяц обещают около 18 тысяч гривен.
Опыт работы не требует. Предлагают гибкий график работы.
Ранее "Телеграф" писал о ТОП-5 вакансиях дистанционно. Все что вам нужно это иметь ноутбук или компьютер и стабильный интернет.