Готовы платить более 25 тысяч за работу на дому: ТОП-5 вакансий для киевлян

Нужен только ноутбук и интернет

За последний период рынок труда в Киеве активизировался. На сайтах по поиску работы появляется все больше привлекательных вакансий, где предлагают хорошие условия труда и высокие зарплаты.

Необязательно работать в офисе, есть множество предложений работы на дому – дистанционно. Все что вам нужно это иметь ноутбук или компьютер и стабильный интернет.

"Телеграф" подобрал ТОП-5 вакансий, где готовы платить не менее 20-25 тысяч в месяц.

Пожалуй, самая популярная работа на дому это оператор call-центра. Вакансий просто "море". Зарплаты разные, но заработать можно хорошо.

Многие компании предлагают гибкий график, позволяющий совмещать работу с другими делами. Еще один плюс вы можете работать из любого города Украины.

Также на такую работу могут принять без опыта. Большинство компаний обещают обучение.

Если вы хорошо знаете английский и ищете работу, можете рассмотреть вакансии учителя английского языка онлайн. Сейчас очень много школ и курсов, которые учат людей иностранным языкам. Потому вы точно найдете себе работу.

Предлагают преподавателям английского языка привлекательную зарплату – от 24 до 44 тысяч.

Также есть вакансии преподавателя немецкого языка. Платить им собираются не меньше, чем учителям английского.

На жизнь можно заработать написанием студенческих работ. Зарплата зависит от объёма работы. Большинство компаний уверяют, что заработок составляет 15-25 тысяч.

Также работникам обещают бонусы. Вы можете работать, когда есть время и в любой точке мира.

Очень часто ищут менеджеров по продажам в интернет-магазине. В обязанности входит обрабатывать горячие заявки с сайта, принимать заказы и т.д. Предлагают удаленную работу из любого города Украины. График работы 5/2.

В компаниях уверяют, что вы сможете заработать до 40 тысяч в месяц.

Можно работать онлайн логистом. Специалистам обещают хороший заработок. Но это достаточно сложная специальность, требующая высшего образования и опыта.

Логист может заработать до 80 тысяч в месяц.

Однако обязанностей у специалиста много, также работа очень ответственная.

Ранее "Телеграф" рассказывал о ТОП-5 вакансиях для студентов в Киеве. Абитуриенты столичных университетов легко могут претендовать на высокооплачиваемую работу даже без опыта.