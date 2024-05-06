Черный курс доллара в Киеве: как изменилась цена валюты во время пасхальных праздников
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Поднялась стоимость на евро
На валютном рынке последнюю неделю на доллар держалась более-менее стабильная цена. За выходные американская валюта упала всего на несколько копеек.
Стоимость евро немного поднялась. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 6 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 39,39 грн
Евро (EUR): 42,33 грн
Злотый (PLN): 9,78 грн
Канадский доллар (CAD): 28,82 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,44 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 39,79 грн
Евро (EUR): 42,82 грн
Злотый (PLN): 9,90 грн
Канадский доллар (CAD): 29,09 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,92 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за выходные упал на несколько копеек.
Покупка: 39,73 грн
Продажа: 39,84 грн
Ранее "Телеграф" писал, каким будет курс доллара после Пасхи. На стоимость валюты может повлиять одобрение помощи от США на общую сумму 61 млрд долларов, из которых более 9 млрд предусмотрены именно для экономических нужд.