Черный курс доллара в Киеве: как изменилась цена валюты во время пасхальных праздников

Поднялась стоимость на евро

На валютном рынке последнюю неделю на доллар держалась более-менее стабильная цена. За выходные американская валюта упала всего на несколько копеек.

Стоимость евро немного поднялась. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 6 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,39 грн

Евро (EUR): 42,33 грн

Злотый (PLN): 9,78 грн

Канадский доллар (CAD): 28,82 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,44 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,79 грн

Евро (EUR): 42,82 грн

Злотый (PLN): 9,90 грн

Канадский доллар (CAD): 29,09 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,92 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за выходные упал на несколько копеек.

Покупка: 39,73 грн

Продажа: 39,84 грн

Ранее "Телеграф" писал, каким будет курс доллара после Пасхи. На стоимость валюты может повлиять одобрение помощи от США на общую сумму 61 млрд долларов, из которых более 9 млрд предусмотрены именно для экономических нужд.