В Киеве возле Михайловского собора освятили пасхальные корзины: собрались толпы людей (видео "Телеграфа")

Освятить паски люди могут 5 мая с 06:00 до 15:00

В воскресенье, 5 мая, в светлый праздник Пасхи верующие пришли к Свято-Михайловскому Златоверхому собору, чтобы освятить свои пасхальные корзины. У здания выстроились огромные очереди.

На месте побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он показал, что происходит утром возле собора.

По кадрам видно, что люди выстроились у зданий, образовав круг. На землю каждый поставил корзинку с пасками и другими вкусностями, а после окончания службы началось освящение.

Отметим, что пасхальная полуношная в Михайловском Златоверхом монастыре ПЦУ началась в 23:00 4 мая. Затем 5 мая в 00:00 — Пасхальная утреня. В 1:00 — Литургия святителя Иоанна Златоустого. В 9:00 — поздняя Литургия. 17:00 – Пасхальная Вечерняя.

Освятить паски люди могут 5 мая с 06:00 до 15:00.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 4 мая в Киево-Печерской лавре прихожане Православной церкви также начали освящать пасхальные корзины. На месте побывал наш корреспондент Ян Доброносов и показал, как все это происходило. На фотографиях видно, что люди приходили к лавре целыми семьями. Они выстраивали перед освящением корзины, чтобы священник окропил их.