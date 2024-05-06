Чорний курс долара в Києві: як змінилася ціна валюти під час великодніх свят

Піднялася вартість на євро

На валютному ринку останній тиждень на долар трималася більш-менш стабільна ціна. За вихідні американська валюта упала лише на декілька копійок.

Вартість євро трішки піднялася. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 6 травня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,39 грн

Євро (EUR): 42,33 грн

Злотий (PLN): 9,78 грн

Канадський долар (CAD): 28,82 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,44 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,79 грн

Євро (EUR): 42,82 грн

Злотий (PLN): 9,90 грн

Канадський долар (CAD): 29,09 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,92 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за вихідні впав на декілька копійок.

Купівля: 39,73 грн

Продаж: 39,84 грн

Раніше "Телеграф" писав, яким буде курс долара після Великодня. На вартість валюти може вплинути схвалення допомоги від США на загальну суму 61 млрд доларів, з яких понад 9 млрд передбачені саме для економічних потреб.