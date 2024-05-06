Чорний курс долара в Києві: як змінилася ціна валюти під час великодніх свят
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Піднялася вартість на євро
На валютному ринку останній тиждень на долар трималася більш-менш стабільна ціна. За вихідні американська валюта упала лише на декілька копійок.
Вартість євро трішки піднялася. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 6 травня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 39,39 грн
Євро (EUR): 42,33 грн
Злотий (PLN): 9,78 грн
Канадський долар (CAD): 28,82 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,44 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,79 грн
Євро (EUR): 42,82 грн
Злотий (PLN): 9,90 грн
Канадський долар (CAD): 29,09 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,92 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за вихідні впав на декілька копійок.
Купівля: 39,73 грн
Продаж: 39,84 грн
Раніше "Телеграф" писав, яким буде курс долара після Великодня. На вартість валюти може вплинути схвалення допомоги від США на загальну суму 61 млрд доларів, з яких понад 9 млрд передбачені саме для економічних потреб.