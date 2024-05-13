В Киеве дворник использовал флаг Украины в качестве мешка для мусора: что ему за это грозит (фото)

На место вызвали правоохранителей

В Деснянском районе Киева произошел вопиющий инцидент — прохожие заметили, что местный дворник собирает листву и скошенную траву в мешок, который он сделал из флага Украины. Люди были возмущены подобной "инициативой", а за дело взялась полиция.

На место вызывали правоохранителей, которые изъяли флаг и завели на дворника дело. Подробнее о произошедшем рассказали очевидцы в соцсети.

Так, прохожие обратили внимание на то, что дворник в Деснянском районе столицы собирал скошенную траву в желто-синий мешок, который напоминал флаг Украины.

На место вызвали правоохранителей, которые начали расследовать дело по статье "Надругательство над государственной символикой".

Мешок для листьев дворник сделал из флага Украины

Как оказалось, инцидент произошел на Троещине недалеко от АТБ. Об этом сообщил боец ВСУ Вадим Бондаренко в Фейсбук. Он также отметил ,что действия дворника являются недопустимыми и подпадают под статью "Надругательство над государственной символикой".

Здесь произошел инцидент

Следует отметить, что согласно статье 338 Уголовного кодекса Украины, публичное надругательство над государственными символами Украины (флагом, гербом или гимном) наказывается:

штрафом от 1000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан

пробационным надзором на срок до трех лет

лишением свободы на срок до трех лет

Дворника будет ждать суд

Мешок из флага изъяли

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве заметили голливудскую звезду в необычном месте.Автор ролика отметил, что он "в шоке". Видео было опубликовано в соцсети.