Киевские улицы погрузятся в полумрак: что известно

Это позволит достичь общей экономии не менее 20%

В связи с регулярными массированными ракетно-дроновыми атаками врага на энергетические объекты Украины в стране наблюдается дефицит в энергосистеме. Именно поэтому в Киеве было решено снизить яркость вечернего освещения улиц ради экономии электричества.

Однако полностью выключать все фонари в столице не собираются. Об этом сообщили в пресс-службе КГВА.

Так, в Киеве будут использованы графики ограничения потребления электроэнергии для бизнеса и промышленного сектора. Они будут действовать с 18:00 10 мая до 07:00 11 мая.

Также было принято решение минимизировать вечернее освещение улиц, что позволит достичь общей экономии не менее чем на 20%.

"Полностью выключать все фонари не будем. Благодаря системе управления наружным освещением мы снизим яркость осветительных приборов, что позволит достичь общей экономии не менее 20%", — отметил начальник КГВА.

Для бытовых потребителей ограничения не используются. Однако жителей столицы призывают экономно использовать электроэнергию.

"Продолжаем искать другие источники экономии, но на обычных жителях — бытовых потребителях пока экономить не будем! Поставка электроэнергии в квартиры киевлян будет происходить без ограничений", — заявил Сергей Попко.

Напомним, что для улучшения работы энергосистемы рекомендуется использовать энергоемкие приборы не в пиковые часы нагрузки, которые приходятся на 18:00-23:00, а ночью или утром.

Также киевлян просят не включать все мощные электроприборы одновременно, переносить стирку на ночь и выключать свет в пустых помещениях.

Жителей столицы призывают экономить электроэнергию и помогать тем самым сбалансировать энергосистему.

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