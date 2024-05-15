Пивоварня Шульца: що відомо про пам'ятку і чому її хочуть позбавити статусу (фото, карта)

Це вже не перша спроба забудувати гектари заводу

Окружний адміністративний суд м. Києва ухвалив рішення про позбавлення статусу пам'ятки місцевого значення комплексу "Пивоварня Шульца". Знаходиться історична будівля на Голосіївському проспекті, 8.

Рішення суду опубліковане на офіційному сайті КОАС. Це викликає занепокоєння громадськості, адже воно може відкрити шлях до чергової забудови історичного місця Києва.

Основним аргументом спорудження нового житла тут є благодійний фонд і потреби релігійної громади. Проєкт "культурного центру" це вже друга спроба забудови цієї території.

Перші плани забудови "Пивоварні Шульца" з'явилися у 2008 році. Тоді попередній власник комплексу "Систем Кепітал Менеджмент" Ріната Ахметова почало оформлювати тут землю під нове будівництво.

Нагадуємо, вперше навколо будівлі пивзаводу активісти підняли тривогу навесні 2021 року. Члени організації "Мапа Реновації" повідомили про початок демонтажу будівлі та відсутність інформаційного стенду з описом запланованих робіт та будівельного паркану. Дозвільних документів на будівництво також не було отримано.

Нинішнім власником Київського пивзаводу є благодійна організація "Міжнародний благодійний фонд "Фонд національного добробуту Криму". З ним пов'язують міністра оборони України Рустема Умерова.

Що відомо про історичну споруду

"Пивоварня Шульца" заснована у 1881 році нащадком німецької пивної династії Йоганном Генріхом Шульцом. У 1865 році Йоганн придбав будівлі недалеко від сучасної Деміївської площі й перетворив їх на пивоварню. Проте за архівними документами, броварня на цьому місці існувала ще до приходу Шульца і була заснована приблизно у 1811 році.

Після смерті Йоганна пивоварня перейшла під управління його дружини, а потім нею зайнявся син Карл Шульц. Пиво здобуло визнання на найвищому рівні: у 1901 році завод став постачальником Імператорського двору, а у 1907 році отримало нагороди на міжнародних виставках у Петербурзі та Москві. Проте, у 1915 році завод був націоналізований і вийшов з-під контролю родини Шульц.

З 1971 року броварня стала називатися "Київський пивзавод №1". Вона була дуже популярною.

Пивзавод Й. Шульца, Київ

У 2000 році завод купляє донецький "Сармат" Ріната Ахметова, який обіцяв його реконструювати. Але потім керівництво ухвалило рішення про недоцільність вкладення коштів у модернізацію пивоварні, що знаходиться на території зі складним рельєфом.

У 2003 році було зварено останню партію пива, а потім територію заводу площею 3,4 га передали будівельній компанії, яка також належала Ахметову.

У 2009 році пивзавод визнали банкрутом і почалося знесення будівель. Так закінчилася історія "Пивоварні Шульца".

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