На скорости влетел в отбойник: в Киеве пьяный водитель пытался прикинуться пассажиром (видео)

Патрульные оперативно прибыли на место аварии

В Деснянском районе Киева произошла ДТП при участии легкового автомобиля Hyundai, водитель которого не справился с управлением и на большой скорости врезалс в металлический отбойник. Как оказалось, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина попытался переложить ответственность за аварию на своего пассажира и пытался убедить полицейских, что за рулем сидел другой человек. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

Так, на перекрестке с круговым движением водитель Hyundai не справился с управлением, слетел с проезжей части и протаранил отбойник. При этом, лишь каким-то чудом никто не пострадал.

Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили у водителя явные признаки опьянения и предложили ему пройти освидетельствование на приборе "Драгер", однако мужчина категорически отказался. Кроме этого, водитель начал говорить патрульным о том, что он находился в машине в качестве пассажира и сидел сзади, а за рулем, якобы, был другой человек.

К счастью, на отрезке дороги, где произошло ДТП были установлены камеры видеонаблюдения — на кадрах отчетливо видно, кто именно сидел за рулем авто. Также горе-водителя опознали и очевидцы аварии.

Патрульные отстранили гражданина от управления транспортным средством и составили на него сразу несколько административных протоколов. Дальнейшую судьбу водителя решит суд.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве три дня подряд будут ограничивать движение по нескольким улицам. Автовладельцев просят внимательно отнестись к данной информации и заранее планировать свой маршрут.