На швидкості влетів у відбійник: у Києві п'яний водій намагався прикинутися пасажиром (відео)

Патрульні оперативно прибули на місце аварії

У Деснянському районі Києва сталася ДТП за участю легкового автомобіля Hyundai, водій якого не впорався з керуванням і на великій швидкості врізався у металевий відбійник. Як виявилось, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Чоловік спробував перекласти відповідальність за аварію на свого пасажира і намагався переконати поліцейських, що за кермом сиділа інша людина. Докладніше про інцидент розповіли у прес-службі Патрульної поліції Києва.

Так, на перехресті з круговим рухом водій Hyundai не впорався з керуванням, злетів із проїжджої частини та протаранив відбійник. При цьому, лише якимось дивом ніхто не постраждав.

Правоохоронці, які прибули на виклик, виявили у водія явні ознаки сп’яніння і запропонували йому пройти огляд на приладі "Драгер", проте чоловік категорично відмовився. Крім цього, водій почав говорити патрульним про те, що він знаходився в машині в якості пасажира і сидів позаду, а за кермом, нібито, була інша людина.

На щастя, на відрізку дороги, де сталася ДТП, були встановлені камери відеоспостереження — на кадрах чітко видно, хто саме сидів за кермом авто. Також горе-водія впізнали й очевидці аварії.

Патрульні відсторонили громадянина від керування транспортним засобом і склали на нього одразу кілька адміністративних протоколів. Подальшу долю водія вирішить суд.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві три дні поспіль обмежуватимуть рух кількома вулицями. Автовласників просять уважно поставитися до цієї інформації та заздалегідь планувати свій маршрут.