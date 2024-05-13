Все сначала: в Киеве снова заработали схемы Черновецкого

Киевские власти могут передать в аренду землю сыну экс-мэра

В Киевраде появился проект решения о передаче в аренду земельного участка ЧАО "Киеврыбхозу" для строительства офисных и торгово-развлекательных комплексов. Известно, что владельцем компании является Степан Черновецкий, сын бывшего мэра Киева.

Об этом сообщает глава Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея. Общая площадь участка составляет 66,14 га.

Отмечается, что землю на берегу Днепра бывший мэр столицы Леонид Черновецкий передал своему сыну еще в 2008 году. В Генплане она указана как территория защитной зелени, это означает, что любые изменения использования этой земли должны быть обоснованы и соответствующий процесс изменения земельного назначения. А подробный план территории вообще отсутствует.

К тому же, на участке находится имущество, принадлежащее государственной собственности. Поэтому Департамент земельных ресурсов "предлагал Киевраде проект об отказе в возобновлении договора аренды" и настаивал на разделе земельного участка.

Однако собиравшаяся 3 апреля земельная комиссия не захотела поддерживать отказ. А только дала согласие на отвод земельного участка.

"Пока получается довольно интересная история, в том числе и для Виталия Кличко. Поддержит ли городской голова, ранее боровшийся со схемами Черновецкого, данный проект решения? Пока неизвестно", — рассуждает Кривошея.

В комментариях началась оживленная дискуссия. Критики считают, что эти схемы Черновецкого никуда не исчезали.

Также напомнили о других проблемах столицы и действующих схемах.

Возникла идея вернуть земельный участок в коммунальную собственность и выделить военнослужащим под дачные дома.

Напомним, недавно Киеврада приняла решение отменить спорное решение от 18 сентября 2008 года по разработке нового Генплана развития Киева, известного как "Генплан Черновецкого". Вместо этого они принялись за внесение изменений в действующий Генеральный план города, утвержденный в 2002 году, долгое время игнорируемый. Это означает возврат к более законному процессу разработки изменений в существующий план развития города.

Это изменение также сопровождается прекращением бессмысленных расходов, связанных с прошлыми годами. Однако пока неизвестно, сколько средств будет потрачено на этот новый процесс. Вероятно, часть расходов будут финансироваться крупными строительными компаниями. Однако этот подход, скорее всего, не остановит вредную хаотическую застройку города, поскольку за процесс отвечают те же люди. Также пока не решен вопрос о мониторинге и наказании нарушений действующего Генплана, чтобы хотя бы определить и наказать виновных.

Ранее "Телеграф" писал, что сыновья Омельченко и Черновецкого хотят построить высотки в Соломенском парке Киева. Но что-то пошло не так.